https://ria.ru/20230315/vks-1858074116.html

Шеф Пентагона обратился к ВКС России после инцидента с беспилотником

Шеф Пентагона обратился к ВКС России после инцидента с беспилотником - РИА Новости, 15.03.2023

Шеф Пентагона обратился к ВКС России после инцидента с беспилотником

Шеф Пентагона Ллойд Остин после инцидента с беспилотником над Черным морем призвал российскую военную авиацию летать "безопасно и профессионально", а также... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T16:14

2023-03-15T16:14

2023-03-15T21:00

сша

ллойд остин

россия

министерство обороны сша

в мире

воздушно-космические силы россии

инцидент с американским беспилотником над черным морем

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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин после инцидента с беспилотником над Черным морем призвал российскую военную авиацию летать "безопасно и профессионально", а также заверил, что вооруженные силы США продолжат действовать везде, где это допускает международное право. Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве обороны РФ. Власти США настаивают на том, что беспилотник упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский Су-27.

https://ria.ru/20230315/bpla-1858024184.html

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Кирилл Волков

сша, ллойд остин, россия, министерство обороны сша, в мире, воздушно-космические силы россии, инцидент с американским беспилотником над черным морем