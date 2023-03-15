https://ria.ru/20230315/vks-1858074116.html
Шеф Пентагона обратился к ВКС России после инцидента с беспилотником
Шеф Пентагона обратился к ВКС России после инцидента с беспилотником - РИА Новости, 15.03.2023
Шеф Пентагона обратился к ВКС России после инцидента с беспилотником
Шеф Пентагона Ллойд Остин после инцидента с беспилотником над Черным морем призвал российскую военную авиацию летать "безопасно и профессионально", а также... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T16:14
2023-03-15T16:14
2023-03-15T21:00
сша
ллойд остин
россия
министерство обороны сша
в мире
воздушно-космические силы россии
инцидент с американским беспилотником над черным морем
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ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин после инцидента с беспилотником над Черным морем призвал российскую военную авиацию летать "безопасно и профессионально", а также заверил, что вооруженные силы США продолжат действовать везде, где это допускает международное право. Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве обороны РФ. Власти США настаивают на том, что беспилотник упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский Су-27.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, ллойд остин, россия, министерство обороны сша, в мире, воздушно-космические силы россии, инцидент с американским беспилотником над черным морем
США, Ллойд Остин, Россия, Министерство обороны США, В мире, Воздушно-космические силы России, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем
Шеф Пентагона обратился к ВКС России после инцидента с беспилотником
Шеф Пентагона Остин призвал ВКС России летать профессионально после инцидента с дроном
ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин после инцидента с беспилотником над Черным морем призвал российскую военную авиацию летать "безопасно и профессионально", а также заверил, что вооруженные силы США продолжат действовать везде, где это допускает международное право.
«
"Не стоит заблуждаться. США продолжат летать и действовать везде, где позволяет международное право. Россия должна применять свои военные самолеты безопасным и профессиональным образом", - сказал Остин, открывая очередную встречу стран-доноров военной помощи Украине.
Министерство обороны России сообщило, что во вторник утром американский беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. БПЛА двигался в сторону границы России, российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в министерстве обороны РФ.
Власти США настаивают на том, что беспилотник упал после того, как его винт, расположенный в кормовой части корпуса, протаранил российский Су-27.
В Кремле прокомментировали инцидент с американским БПЛА в Черном море