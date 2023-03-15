Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о крушении турецкого вертолета в Ираке - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:10 15.03.2023 (обновлено: 00:01 16.03.2023)
https://ria.ru/20230315/vertolet-1858171861.html
СМИ сообщили о крушении турецкого вертолета в Ираке
СМИ сообщили о крушении турецкого вертолета в Ираке - РИА Новости, 16.03.2023
СМИ сообщили о крушении турецкого вертолета в Ираке
Турецкий вертолет разбился в провинции Дахук на севере Ирака, шесть человек, находившихся на борту, погибли, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-15T23:10
2023-03-16T00:01
в мире
дахук (мухафаза)
ирак
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151443/47/1514434724_0:134:2562:1575_1920x0_80_0_0_cd7a70a220b9a5820e8ecd3eaa661a90.jpg
КАИР, 15 мар - РИА Новости. Турецкий вертолет разбился в провинции Дахук на севере Ирака, шесть человек, находившихся на борту, погибли, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в местных органах безопасности. По данным источников телеканала Al-Arabiya, вертолет был военным, на борту были турецкие солдаты.
https://ria.ru/20230216/vertolet-1852294029.html
дахук (мухафаза)
ирак
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151443/47/1514434724_143:0:2420:1708_1920x0_80_0_0_870c5360040c2341ce90b0620c1abfbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дахук (мухафаза), ирак, турция
В мире, Дахук (мухафаза), Ирак, Турция
СМИ сообщили о крушении турецкого вертолета в Ираке

Shafaq: шесть человек погибли при крушении турецкого военного вертолета на севере Ирака

© AFP 2023 / Ozan KoseВертолет турецкой армии
Вертолет турецкой армии - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AFP 2023 / Ozan Kose
Вертолет турецкой армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 15 мар - РИА Новости. Турецкий вертолет разбился в провинции Дахук на севере Ирака, шесть человек, находившихся на борту, погибли, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в местных органах безопасности.
«
"Турецкий вертолет сбился с пути из-за ухудшения погодных условий и упал на землю. В результате инцидента погибли шесть человек, находившихся на борту вертолета", - заявил источник.
По данным источников телеканала Al-Arabiya, вертолет был военным, на борту были турецкие солдаты.
На месте крушения вертолета Black Hawk в среду, 15 февраля 2023 года, в районе Харвест, штат Алабама - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
В США потерпел крушение военный вертолет, выживших нет
16 февраля, 01:46
 
В миреДахук (мухафаза)ИракТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала