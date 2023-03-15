https://ria.ru/20230315/vertolet-1858171861.html
СМИ сообщили о крушении турецкого вертолета в Ираке
СМИ сообщили о крушении турецкого вертолета в Ираке - РИА Новости, 16.03.2023
СМИ сообщили о крушении турецкого вертолета в Ираке
Турецкий вертолет разбился в провинции Дахук на севере Ирака, шесть человек, находившихся на борту, погибли, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-15T23:10
2023-03-15T23:10
2023-03-16T00:01
в мире
дахук (мухафаза)
ирак
турция
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КАИР, 15 мар - РИА Новости. Турецкий вертолет разбился в провинции Дахук на севере Ирака, шесть человек, находившихся на борту, погибли, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в местных органах безопасности. По данным источников телеканала Al-Arabiya, вертолет был военным, на борту были турецкие солдаты.
https://ria.ru/20230216/vertolet-1852294029.html
дахук (мухафаза)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дахук (мухафаза), ирак, турция
В мире, Дахук (мухафаза), Ирак, Турция
СМИ сообщили о крушении турецкого вертолета в Ираке
Shafaq: шесть человек погибли при крушении турецкого военного вертолета на севере Ирака