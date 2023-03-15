https://ria.ru/20230315/vertolet-1858171861.html

СМИ сообщили о крушении турецкого вертолета в Ираке

СМИ сообщили о крушении турецкого вертолета в Ираке - РИА Новости, 16.03.2023

СМИ сообщили о крушении турецкого вертолета в Ираке

Турецкий вертолет разбился в провинции Дахук на севере Ирака, шесть человек, находившихся на борту, погибли, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-15T23:10

2023-03-15T23:10

2023-03-16T00:01

в мире

дахук (мухафаза)

ирак

турция

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КАИР, 15 мар - РИА Новости. Турецкий вертолет разбился в провинции Дахук на севере Ирака, шесть человек, находившихся на борту, погибли, передает иракское агентство Shafaq со ссылкой на источник в местных органах безопасности. По данным источников телеканала Al-Arabiya, вертолет был военным, на борту были турецкие солдаты.

https://ria.ru/20230216/vertolet-1852294029.html

дахук (мухафаза)

ирак

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дахук (мухафаза), ирак, турция