РЭЦ запустил серию вебинаров для пользователей платформы "Мой экспорт"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр"
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) запустил цикл вебинаров, посвященный работе цифровой платформы "Мой экспорт", сообщает центр.
"Услышать мнение экспортеров об онлайн-услугах и рассказать о развитии цифровизации процессов в сфере ВЭД - для этих целей Российский экспортный центр запускает цикл вебинаров, посвященный работе цифровой платформы "Мой экспорт", - говорится в сообщении.
Платформа работает в режиме одного окна и предоставляет предпринимателям онлайн-доступ к государственным и бизнес-услугам, которые сопровождают выход компании на внешние рынки. Получить эти услуги можно из любой точки страны, главное - иметь доступ в интернет.
Первый вебинар прошел 14 марта и собрал более 500 участников из разных регионов страны. О том, как развивается платформа и какие новые возможности она предлагает, узнали представители бизнеса, региональных органов власти и центров поддержки экспорта.
"Услышать мнение экспортеров об онлайн-услугах и рассказать о развитии цифровизации процессов в сфере ВЭД - для этих целей Российский экспортный центр запускает цикл вебинаров, посвященный работе цифровой платформы "Мой экспорт", - говорится в сообщении.
Платформа работает в режиме одного окна и предоставляет предпринимателям онлайн-доступ к государственным и бизнес-услугам, которые сопровождают выход компании на внешние рынки. Получить эти услуги можно из любой точки страны, главное - иметь доступ в интернет.
Первый вебинар прошел 14 марта и собрал более 500 участников из разных регионов страны. О том, как развивается платформа и какие новые возможности она предлагает, узнали представители бизнеса, региональных органов власти и центров поддержки экспорта.
"Перевод в онлайн-формат процессов внешнеэкономической деятельности - логическое продолжение и неотъемлемая часть цифровизации экономики страны. Сегодня выход на внешние рынки становится проще и доступнее, ведь необходимые услуги для этого есть на платформе "Мой экспорт". Сейчас таких услуг 107, среди них - оформление разрешительных документов и получение мер господдержки, и консультации по логистике, таможне и многое другое. На этом мы не останавливаемся и будем развивать и дальше платформу. Потому что в центре работы экосистемы - бизнес и его потребности. Очень важно не только рассказывать о платформе, но и получать обратную связь от экспортеров по ее работе. Именно для этих целей мы и запускаем серию онлайн-вебинаров, на которых мы будем общаться с предпринимателями и отвечать на их вопросы", - рассказал вице-президент по стратегии цифровизации проекта "Одно окно" Алексей Скляр.
Вебинары, посвященные работе платформы, планируется проводить регулярно, во втором квартале 2023 года не реже двух раз в месяц. Действующие экспортеры, организации и индивидуальные предприниматели, планирующие выходить на внешние рынки, а также представители органов государственной власти могут регистрироваться на ближайшее мероприятие и задавать свои вопросы на странице платформы "Мой экспорт".
Вебинары, посвященные работе платформы, планируется проводить регулярно, во втором квартале 2023 года не реже двух раз в месяц. Действующие экспортеры, организации и индивидуальные предприниматели, планирующие выходить на внешние рынки, а также представители органов государственной власти могут регистрироваться на ближайшее мероприятие и задавать свои вопросы на странице платформы "Мой экспорт".
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"Никаких ограничений в доступе на вебинар нет. Участие - бесплатное, а регистрация нужна для того, чтобы давать обратную связь", - добавили в РЭЦ.
Также информация о расписании вебинаров и регистрации на них появится позднее в специальном разделе цифровой платформы "Мой экспорт", а также в Telegram-канале "Новости российского экспорта".
Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") - один из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", направленного на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Платформа была запущена в ноябре 2020 года. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла.
Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") - один из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", направленного на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Платформа была запущена в ноябре 2020 года. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла.