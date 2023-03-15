https://ria.ru/20230315/vebinary-1858030248.html

РЭЦ запустил серию вебинаров для пользователей платформы "Мой экспорт"

РЭЦ запустил серию вебинаров для пользователей платформы "Мой экспорт" - РИА Новости, 15.03.2023

РЭЦ запустил серию вебинаров для пользователей платформы "Мой экспорт"

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) запустил цикл вебинаров, посвященный работе цифровой платформы "Мой экспорт", сообщает центр."Услышать мнение... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:08

2023-03-15T14:08

2023-03-15T14:08

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734857_0:244:3006:1936_1920x0_80_0_0_3d48048c7ad0e9c4a2bc1c3a1dc39825.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) запустил цикл вебинаров, посвященный работе цифровой платформы "Мой экспорт", сообщает центр."Услышать мнение экспортеров об онлайн-услугах и рассказать о развитии цифровизации процессов в сфере ВЭД - для этих целей Российский экспортный центр запускает цикл вебинаров, посвященный работе цифровой платформы "Мой экспорт", - говорится в сообщении.Платформа работает в режиме одного окна и предоставляет предпринимателям онлайн-доступ к государственным и бизнес-услугам, которые сопровождают выход компании на внешние рынки. Получить эти услуги можно из любой точки страны, главное - иметь доступ в интернет.Первый вебинар прошел 14 марта и собрал более 500 участников из разных регионов страны. О том, как развивается платформа и какие новые возможности она предлагает, узнали представители бизнеса, региональных органов власти и центров поддержки экспорта."Перевод в онлайн-формат процессов внешнеэкономической деятельности - логическое продолжение и неотъемлемая часть цифровизации экономики страны. Сегодня выход на внешние рынки становится проще и доступнее, ведь необходимые услуги для этого есть на платформе "Мой экспорт". Сейчас таких услуг 107, среди них - оформление разрешительных документов и получение мер господдержки, и консультации по логистике, таможне и многое другое. На этом мы не останавливаемся и будем развивать и дальше платформу. Потому что в центре работы экосистемы - бизнес и его потребности. Очень важно не только рассказывать о платформе, но и получать обратную связь от экспортеров по ее работе. Именно для этих целей мы и запускаем серию онлайн-вебинаров, на которых мы будем общаться с предпринимателями и отвечать на их вопросы", - рассказал вице-президент по стратегии цифровизации проекта "Одно окно" Алексей Скляр.Вебинары, посвященные работе платформы, планируется проводить регулярно, во втором квартале 2023 года не реже двух раз в месяц. Действующие экспортеры, организации и индивидуальные предприниматели, планирующие выходить на внешние рынки, а также представители органов государственной власти могут регистрироваться на ближайшее мероприятие и задавать свои вопросы на странице платформы "Мой экспорт".Также информация о расписании вебинаров и регистрации на них появится позднее в специальном разделе цифровой платформы "Мой экспорт", а также в Telegram-канале "Новости российского экспорта".Цифровая платформа "Мой экспорт" (ИС "Одно окно") - один из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", направленного на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров. Платформа была запущена в ноябре 2020 года. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла.

https://ria.ru/20230306/eksport-1856217311.html

https://ria.ru/20230123/uslugi-1846787932.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, экономика