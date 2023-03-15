https://ria.ru/20230315/vagner-1858148234.html
Пригожин рассказал об афганских бойцах в "Группе Вагнера"
Пригожин рассказал об афганских бойцах в "Группе Вагнера" - РИА Новости, 15.03.2023
Пригожин рассказал об афганских бойцах в "Группе Вагнера"
Афганские бойцы "Вагнера" обучены работать на американских гаубицах М777, а также умеют обращаться с противотанковыми комплексами Javelin, заявил бизнесмен и... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T20:27
2023-03-15T20:27
2023-03-15T21:02
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
сша
нью-йорк (город)
евгений пригожин
киев
javelin (птрк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824290704_0:157:3120:1912_1920x0_80_0_0_15a9f8962aba7fe0a38d9d80b0c8a606.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Афганские бойцы "Вагнера" обучены работать на американских гаубицах М777, а также умеют обращаться с противотанковыми комплексами Javelin, заявил бизнесмен и основатель группы Евгений Пригожин в ответ на вопрос издания Semafor в Нью-Йорке."Да, действительно, афганские бойцы ЧВК "Вагнер" работают у нас в небольшом количестве. Сейчас действует артиллерийское подразделение, которое в свое время было обучено работать на американских артиллерийских системах, гаубицах М777, плюс работает с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и так далее — то, что нам удается выкупить у украинских подразделений, либо трофейных", — говорится в комментарии Пригожина, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд". США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик.
https://ria.ru/20230117/vuchich-1845354397.html
сша
нью-йорк (город)
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824290704_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37b278b9e829a51a9bf0805c2f722c92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, нью-йорк (город), евгений пригожин, киев, javelin (птрк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, США, Нью-Йорк (город), Евгений Пригожин, Киев, Javelin (ПТРК)
Пригожин рассказал об афганских бойцах в "Группе Вагнера"
Пригожин: афганские бойцы "Вагнера" работают с американскими гаубицами и системами Javelin