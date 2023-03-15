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Пригожин рассказал об афганских бойцах в "Группе Вагнера" - РИА Новости, 15.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:27 15.03.2023 (обновлено: 21:02 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/vagner-1858148234.html
Пригожин рассказал об афганских бойцах в "Группе Вагнера"
Пригожин рассказал об афганских бойцах в "Группе Вагнера" - РИА Новости, 15.03.2023
Пригожин рассказал об афганских бойцах в "Группе Вагнера"
Афганские бойцы "Вагнера" обучены работать на американских гаубицах М777, а также умеют обращаться с противотанковыми комплексами Javelin, заявил бизнесмен и... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T20:27
2023-03-15T21:02
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
сша
нью-йорк (город)
евгений пригожин
киев
javelin (птрк)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Афганские бойцы "Вагнера" обучены работать на американских гаубицах М777, а также умеют обращаться с противотанковыми комплексами Javelin, заявил бизнесмен и основатель группы Евгений Пригожин в ответ на вопрос издания Semafor в Нью-Йорке."Да, действительно, афганские бойцы ЧВК "Вагнер" работают у нас в небольшом количестве. Сейчас действует артиллерийское подразделение, которое в свое время было обучено работать на американских артиллерийских системах, гаубицах М777, плюс работает с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и так далее — то, что нам удается выкупить у украинских подразделений, либо трофейных", — говорится в комментарии Пригожина, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд". США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик.
https://ria.ru/20230117/vuchich-1845354397.html
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в мире, технологии, сша, нью-йорк (город), евгений пригожин, киев, javelin (птрк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, США, Нью-Йорк (город), Евгений Пригожин, Киев, Javelin (ПТРК)
Пригожин рассказал об афганских бойцах в "Группе Вагнера"

Пригожин: афганские бойцы "Вагнера" работают с американскими гаубицами и системами Javelin

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Афганские бойцы "Вагнера" обучены работать на американских гаубицах М777, а также умеют обращаться с противотанковыми комплексами Javelin, заявил бизнесмен и основатель группы Евгений Пригожин в ответ на вопрос издания Semafor в Нью-Йорке.
"Да, действительно, афганские бойцы ЧВК "Вагнер" работают у нас в небольшом количестве. Сейчас действует артиллерийское подразделение, которое в свое время было обучено работать на американских артиллерийских системах, гаубицах М777, плюс работает с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и так далее — то, что нам удается выкупить у украинских подразделений, либо трофейных", — говорится в комментарии Пригожина, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд".
США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииСШАНью-Йорк (город)Евгений ПригожинКиевJavelin (ПТРК)
 
 
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