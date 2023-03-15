https://ria.ru/20230315/vagner-1858148234.html

Пригожин рассказал об афганских бойцах в "Группе Вагнера"

Пригожин рассказал об афганских бойцах в "Группе Вагнера" - РИА Новости, 15.03.2023

Пригожин рассказал об афганских бойцах в "Группе Вагнера"

Афганские бойцы "Вагнера" обучены работать на американских гаубицах М777, а также умеют обращаться с противотанковыми комплексами Javelin, заявил бизнесмен и... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T20:27

2023-03-15T20:27

2023-03-15T21:02

специальная военная операция на украине

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технологии

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нью-йорк (город)

евгений пригожин

киев

javelin (птрк)

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Афганские бойцы "Вагнера" обучены работать на американских гаубицах М777, а также умеют обращаться с противотанковыми комплексами Javelin, заявил бизнесмен и основатель группы Евгений Пригожин в ответ на вопрос издания Semafor в Нью-Йорке."Да, действительно, афганские бойцы ЧВК "Вагнер" работают у нас в небольшом количестве. Сейчас действует артиллерийское подразделение, которое в свое время было обучено работать на американских артиллерийских системах, гаубицах М777, плюс работает с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и так далее — то, что нам удается выкупить у украинских подразделений, либо трофейных", — говорится в комментарии Пригожина, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд". США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик.

https://ria.ru/20230117/vuchich-1845354397.html

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в мире, технологии, сша, нью-йорк (город), евгений пригожин, киев, javelin (птрк)