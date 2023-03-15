https://ria.ru/20230315/uscherb-1858056286.html
Ущерб от деградации мерзлоты к 2050 году может составить 5 трлн рублей
Ущерб от деградации мерзлоты к 2050 году может составить 5 трлн рублей - РИА Новости, 15.03.2023
Ущерб от деградации мерзлоты к 2050 году может составить 5 трлн рублей
Потери России к 2050 году от деградации вечной мерзлоты могут, по оценкам ученых, составить порядка 5 триллионов рублей, сказал на пресс-конференции в МИА... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:18
2023-03-15T15:18
2023-03-15T15:18
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
россия
якутск
арктический совет
российская академия наук
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Потери России к 2050 году от деградации вечной мерзлоты могут, по оценкам ученых, составить порядка 5 триллионов рублей, сказал на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" директор департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктурных проектов Минвостокразвития России Максим Данькин.Пресс-конференция была посвящена научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты с международным участием, которая пройдет 22-24 марта в Якутске. Мероприятие состоится в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах."Согласно докладу ученых из РАН и МГУ, потери России будут зависеть от скорости деградации и по их оценкам, ущерб от деградации мерзлоты в 2050 году – это не менее 5 триллионов рублей", - подчеркнул он.Данькин отметил, по оценкам Минприроды России, деградация вечной мерзлоты оказывается причиной 29% потерь при добыче нефти и газа, а также вызывает проблемы в строительстве железных и автомобильных дорог.
https://ria.ru/20230315/rosgidromet-1858053630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, якутск, арктический совет, российская академия наук, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Россия, Якутск, Арктический совет, Российская академия наук, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)