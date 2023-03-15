https://ria.ru/20230315/urok-1858127124.html
ЕС должен извлечь уроки из банкротств банков в США, заявили в Еврокомиссии
ЕС должен извлечь уроки из банкротств банков в США, заявили в Еврокомиссии - РИА Новости, 15.03.2023
ЕС должен извлечь уроки из банкротств банков в США, заявили в Еврокомиссии
ЕС должен оценить, какие уроки он может извлечь для себя из ситуации вокруг банкротств банков в США, заявила на встрече с депутатами Европарламента во Франции... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:59
2023-03-15T18:59
2023-03-15T18:59
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. ЕС должен оценить, какие уроки он может извлечь для себя из ситуации вокруг банкротств банков в США, заявила на встрече с депутатами Европарламента во Франции представитель Европейской комиссии Мейрид Макгинес. "ЕС внимательно следит за событиями в США, прямое воздействие на ЕС кажется ограниченным, мы находимся в контакте с надзорными органами, мы также рассматриваем, какие уроки мы можем извлечь из этих банкротств с точки зрения регулирования, надзора и кризисного банковского управления, а также страхования депозитов", - сказала она. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ставки Федеральной резервной системы (ФРС), повлекшей обесценение активов на балансах многих фининститутов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило до негативного со стабильного прогноз банковской системы США.
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экономика, цены на нефть, сша, франция, калифорния, европарламент, евросоюз, федеральная резервная система сша
Экономика, Цены на нефть, США, Франция, Калифорния, Европарламент, Евросоюз, Федеральная резервная система США
ЕС должен извлечь уроки из банкротств банков в США, заявили в Еврокомиссии
Представитель ЕК Макгинес: Евросоюз должен извлечь уроки из банкротств банков в США