https://ria.ru/20230315/urok-1858127124.html

ЕС должен извлечь уроки из банкротств банков в США, заявили в Еврокомиссии

ЕС должен извлечь уроки из банкротств банков в США, заявили в Еврокомиссии - РИА Новости, 15.03.2023

ЕС должен извлечь уроки из банкротств банков в США, заявили в Еврокомиссии

ЕС должен оценить, какие уроки он может извлечь для себя из ситуации вокруг банкротств банков в США, заявила на встрече с депутатами Европарламента во Франции... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T18:59

2023-03-15T18:59

2023-03-15T18:59

экономика

цены на нефть

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калифорния

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евросоюз

федеральная резервная система сша

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БРЮССЕЛЬ, 15 мар – РИА Новости. ЕС должен оценить, какие уроки он может извлечь для себя из ситуации вокруг банкротств банков в США, заявила на встрече с депутатами Европарламента во Франции представитель Европейской комиссии Мейрид Макгинес. "ЕС внимательно следит за событиями в США, прямое воздействие на ЕС кажется ограниченным, мы находимся в контакте с надзорными органами, мы также рассматриваем, какие уроки мы можем извлечь из этих банкротств с точки зрения регулирования, надзора и кризисного банковского управления, а также страхования депозитов", - сказала она. Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в США после кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ставки Федеральной резервной системы (ФРС), повлекшей обесценение активов на балансах многих фининститутов. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков. Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило до негативного со стабильного прогноз банковской системы США.

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экономика, цены на нефть, сша, франция, калифорния, европарламент, евросоюз, федеральная резервная система сша