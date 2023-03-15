Рейтинг@Mail.ru
Зеленский уволил глав трех областных военных администраций - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 15.03.2023 (обновлено: 18:52 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/ukraina-1858117513.html
Зеленский уволил глав трех областных военных администраций
Зеленский уволил глав трех областных военных администраций - РИА Новости, 15.03.2023
Зеленский уволил глав трех областных военных администраций
Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав военных администраций Хмельницкой и Одесской областей, а также подконтрольной Киеву части ЛНР. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:25
2023-03-15T18:52
в мире
владимир зеленский
одесская областная государственная администрация
украина
одесская область
хмельницкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857104505_0:108:1043:695_1920x0_80_0_0_0bb8efb5dd277c43feba810fcd6b0f63.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав военных администраций Хмельницкой и Одесской областей, а также подконтрольной Киеву части ЛНР. "Уволить Гайдая Сергея Владимировича с должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", — говорится в документе, опубликованном на сайте президента. В других указах сообщается, что Максима Марченко освободили от должности главы Одесской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению. Также свой пост покинул глава Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Гамалий. Накануне представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что кабинет министров согласовал увольнение глав Одесской, Хмельницкой и подконтрольной Киеву Луганской областных государственных администраций.
https://ria.ru/20230212/ukraina-1850839635.html
украина
одесская область
хмельницкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857104505_52:0:979:695_1920x0_80_0_0_d2b60bdf20128fb42b04de4c7c3fd342.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, одесская областная государственная администрация, украина, одесская область, хмельницкая область
В мире, Владимир Зеленский, Одесская областная государственная администрация, Украина, Одесская область, Хмельницкая область
Зеленский уволил глав трех областных военных администраций

Зеленский уволил глав Одесской, Хмельницкой и подконтрольной Луганской обладминистраций

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав военных администраций Хмельницкой и Одесской областей, а также подконтрольной Киеву части ЛНР.
"Уволить Гайдая Сергея Владимировича с должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", — говорится в документе, опубликованном на сайте президента.
В других указах сообщается, что Максима Марченко освободили от должности главы Одесской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению. Также свой пост покинул глава Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Гамалий.
Накануне представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что кабинет министров согласовал увольнение глав Одесской, Хмельницкой и подконтрольной Киеву Луганской областных государственных администраций.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
"Они в ужасе". Борьба с коррупцией убивает команду Зеленского
12 февраля, 08:00
 
В миреВладимир ЗеленскийОдесская областная государственная администрацияУкраинаОдесская областьХмельницкая область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала