https://ria.ru/20230315/ukraina-1858117513.html
Зеленский уволил глав трех областных военных администраций
Зеленский уволил глав трех областных военных администраций - РИА Новости, 15.03.2023
Зеленский уволил глав трех областных военных администраций
Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав военных администраций Хмельницкой и Одесской областей, а также подконтрольной Киеву части ЛНР. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:25
2023-03-15T18:25
2023-03-15T18:52
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владимир зеленский
одесская областная государственная администрация
украина
одесская область
хмельницкая область
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав военных администраций Хмельницкой и Одесской областей, а также подконтрольной Киеву части ЛНР. "Уволить Гайдая Сергея Владимировича с должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", — говорится в документе, опубликованном на сайте президента. В других указах сообщается, что Максима Марченко освободили от должности главы Одесской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению. Также свой пост покинул глава Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Гамалий. Накануне представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что кабинет министров согласовал увольнение глав Одесской, Хмельницкой и подконтрольной Киеву Луганской областных государственных администраций.
https://ria.ru/20230212/ukraina-1850839635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Владимир Зеленский, Одесская областная государственная администрация, Украина, Одесская область, Хмельницкая область
Зеленский уволил глав трех областных военных администраций
Зеленский уволил глав Одесской, Хмельницкой и подконтрольной Луганской обладминистраций