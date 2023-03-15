https://ria.ru/20230315/ukraina-1858117513.html

Зеленский уволил глав трех областных военных администраций

Зеленский уволил глав трех областных военных администраций - РИА Новости, 15.03.2023

Зеленский уволил глав трех областных военных администраций

Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав военных администраций Хмельницкой и Одесской областей, а также подконтрольной Киеву части ЛНР. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T18:25

2023-03-15T18:25

2023-03-15T18:52

в мире

владимир зеленский

одесская областная государственная администрация

украина

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хмельницкая область

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав военных администраций Хмельницкой и Одесской областей, а также подконтрольной Киеву части ЛНР. "Уволить Гайдая Сергея Владимировича с должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", — говорится в документе, опубликованном на сайте президента. В других указах сообщается, что Максима Марченко освободили от должности главы Одесской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению. Также свой пост покинул глава Хмельницкой областной государственной администрации Сергей Гамалий. Накануне представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что кабинет министров согласовал увольнение глав Одесской, Хмельницкой и подконтрольной Киеву Луганской областных государственных администраций.

https://ria.ru/20230212/ukraina-1850839635.html

украина

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Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, одесская областная государственная администрация, украина, одесская область, хмельницкая область