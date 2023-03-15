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В США заявили, что падение Артемовска запустит цепную реакцию на Украине - РИА Новости, 15.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:06 15.03.2023 (обновлено: 18:54 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/ukraina-1858093348.html
В США заявили, что падение Артемовска запустит цепную реакцию на Украине
В США заявили, что падение Артемовска запустит цепную реакцию на Украине - РИА Новости, 15.03.2023
В США заявили, что падение Артемовска запустит цепную реакцию на Украине
Окружение российскими силами группировки ВСУ в Артемовске приведет к цепной реакции с обрушением украинской обороны, заявил экс-советник главы Пентагона... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:06
2023-03-15T18:54
специальная военная операция на украине
политика
артемовск
сша
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Окружение российскими силами группировки ВСУ в Артемовске приведет к цепной реакции с обрушением украинской обороны, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.По его словам, украинская армия оказалась в тяжелом положении из-за острой нехватки продовольствия, медикаментов и боеприпасов. Киевский генералитет бросил своих солдат на произвол судьбы, резюмировал полковник.На прошлой неделе офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил о вхождении конфликта в финальную стадию, в ходе которой российская армия начнет "разбирать на части" логистические цепочки ВСУ. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский находится в отчаянном положении, поэтому выпрашивает новые партии оружия у западных союзников для удержания линии обороны.
https://ria.ru/20230315/stsenariy-1858066529.html
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политика, артемовск, сша, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, россия
Специальная военная операция на Украине, Политика, Артемовск, США, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Россия
В США заявили, что падение Артемовска запустит цепную реакцию на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: падение Артемовска обвалит южный фронт ВСУ на Украине

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие под Артемовском
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Окружение российскими силами группировки ВСУ в Артемовске приведет к цепной реакции с обрушением украинской обороны, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.
«

"История с Бахмутом (Артемовск. — Прим. ред.) близится к концу, и это будет началом новой фазы конфликта, в результате которого южный фронт полностью обвалится", — считает офицер.

По его словам, украинская армия оказалась в тяжелом положении из-за острой нехватки продовольствия, медикаментов и боеприпасов. Киевский генералитет бросил своих солдат на произвол судьбы, резюмировал полковник.
На прошлой неделе офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил о вхождении конфликта в финальную стадию, в ходе которой российская армия начнет "разбирать на части" логистические цепочки ВСУ. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский находится в отчаянном положении, поэтому выпрашивает новые партии оружия у западных союзников для удержания линии обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаАртемовскСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАРоссия
 
 
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