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В США заявили, что падение Артемовска запустит цепную реакцию на Украине
В США заявили, что падение Артемовска запустит цепную реакцию на Украине - РИА Новости, 15.03.2023
В США заявили, что падение Артемовска запустит цепную реакцию на Украине
Окружение российскими силами группировки ВСУ в Артемовске приведет к цепной реакции с обрушением украинской обороны, заявил экс-советник главы Пентагона... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:06
2023-03-15T17:06
2023-03-15T18:54
специальная военная операция на украине
политика
артемовск
сша
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владимир зеленский
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Окружение российскими силами группировки ВСУ в Артемовске приведет к цепной реакции с обрушением украинской обороны, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.По его словам, украинская армия оказалась в тяжелом положении из-за острой нехватки продовольствия, медикаментов и боеприпасов. Киевский генералитет бросил своих солдат на произвол судьбы, резюмировал полковник.На прошлой неделе офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил о вхождении конфликта в финальную стадию, в ходе которой российская армия начнет "разбирать на части" логистические цепочки ВСУ. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский находится в отчаянном положении, поэтому выпрашивает новые партии оружия у западных союзников для удержания линии обороны.
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Специальная военная операция на Украине, Политика, Артемовск, США, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Россия
В США заявили, что падение Артемовска запустит цепную реакцию на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: падение Артемовска обвалит южный фронт ВСУ на Украине