https://ria.ru/20230315/ukraina-1858093348.html

В США заявили, что падение Артемовска запустит цепную реакцию на Украине

В США заявили, что падение Артемовска запустит цепную реакцию на Украине - РИА Новости, 15.03.2023

В США заявили, что падение Артемовска запустит цепную реакцию на Украине

Окружение российскими силами группировки ВСУ в Артемовске приведет к цепной реакции с обрушением украинской обороны, заявил экс-советник главы Пентагона... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:06

2023-03-15T17:06

2023-03-15T18:54

специальная военная операция на украине

политика

артемовск

сша

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Окружение российскими силами группировки ВСУ в Артемовске приведет к цепной реакции с обрушением украинской обороны, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.По его словам, украинская армия оказалась в тяжелом положении из-за острой нехватки продовольствия, медикаментов и боеприпасов. Киевский генералитет бросил своих солдат на произвол судьбы, резюмировал полковник.На прошлой неделе офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил о вхождении конфликта в финальную стадию, в ходе которой российская армия начнет "разбирать на части" логистические цепочки ВСУ. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский находится в отчаянном положении, поэтому выпрашивает новые партии оружия у западных союзников для удержания линии обороны.

https://ria.ru/20230315/stsenariy-1858066529.html

артемовск

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политика, артемовск, сша, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, россия