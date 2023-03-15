https://ria.ru/20230315/ukraina-1858021093.html
На Украине экс-сотрудника СБУ заподозрили в госизмене
На Украине экс-сотрудника СБУ заподозрили в госизмене - РИА Новости, 15.03.2023
На Украине экс-сотрудника СБУ заподозрили в госизмене
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в среду о задержании бывшего сотрудника ведомства, который призывал украинских военных дезертировать. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:44
2023-03-15T13:44
2023-03-15T13:44
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в среду о задержании бывшего сотрудника ведомства, который призывал украинских военных дезертировать. "СБУ задержала бывшего сотрудника одного из структурных подразделений спецслужбы, который призвал украинских защитников к дезертирству", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, обвиняемый в начале 2022 года уволился со службы и переехал в одну из стран Евросоюза. Оттуда он звонил бывшим коллегам и призывал их дезертировать, обещая, что в таком случае с ними "все будет хорошо", а в случае отказа угрожал обнародовать их персональные данные. Как заявляет СБУ, в марте 2023 года обвиняемый пересек государственную границу Украины, где его сразу задержали. Ему сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса - "государственная измена" и "дезертирство".
https://ria.ru/20230310/sbu-1857078716.html
https://ria.ru/20230310/sbu-1856896489.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, служба безопасности украины
В мире, Украина, Служба безопасности Украины
На Украине экс-сотрудника СБУ заподозрили в госизмене
На Украине задержали экс-сотрудника СБУ, который призывал военных дезертировать
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости.
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила
в среду о задержании бывшего сотрудника ведомства, который призывал украинских военных дезертировать.
"СБУ задержала бывшего сотрудника одного из структурных подразделений спецслужбы, который призвал украинских защитников к дезертирству", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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По данным следствия, обвиняемый в начале 2022 года уволился со службы и переехал в одну из стран Евросоюза. Оттуда он звонил бывшим коллегам и призывал их дезертировать, обещая, что в таком случае с ними "все будет хорошо", а в случае отказа угрожал обнародовать их персональные данные.
Как заявляет СБУ, в марте 2023 года обвиняемый пересек государственную границу Украины, где его сразу задержали. Ему сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса - "государственная измена" и "дезертирство".
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