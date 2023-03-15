https://ria.ru/20230315/ukraina-1858021093.html

На Украине экс-сотрудника СБУ заподозрили в госизмене

На Украине экс-сотрудника СБУ заподозрили в госизмене - РИА Новости, 15.03.2023

На Украине экс-сотрудника СБУ заподозрили в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в среду о задержании бывшего сотрудника ведомства, который призывал украинских военных дезертировать. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:44

2023-03-15T13:44

2023-03-15T13:44

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в среду о задержании бывшего сотрудника ведомства, который призывал украинских военных дезертировать. "СБУ задержала бывшего сотрудника одного из структурных подразделений спецслужбы, который призвал украинских защитников к дезертирству", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным следствия, обвиняемый в начале 2022 года уволился со службы и переехал в одну из стран Евросоюза. Оттуда он звонил бывшим коллегам и призывал их дезертировать, обещая, что в таком случае с ними "все будет хорошо", а в случае отказа угрожал обнародовать их персональные данные. Как заявляет СБУ, в марте 2023 года обвиняемый пересек государственную границу Украины, где его сразу задержали. Ему сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса - "государственная измена" и "дезертирство".

https://ria.ru/20230310/sbu-1857078716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, служба безопасности украины