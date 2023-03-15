https://ria.ru/20230315/ukraina-1858003251.html

Киев пригласил Варшаву "после победы" искать энергоресурсы на Украине

Киев пригласил Варшаву "после победы" искать энергоресурсы на Украине - РИА Новости, 15.03.2023

Киев пригласил Варшаву "после победы" искать энергоресурсы на Украине

Украина приглашает Польшу "после победы" искать на своей территории энергоресурсы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на польско-украинской... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:48

2023-03-15T12:48

2023-03-15T14:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

польша

матеуш моравецкий

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598125_15:0:2839:1588_1920x0_80_0_0_b85cc239d9d47cf661aeacea3454dffc.jpg

ВАРШАВА, 15 мар – РИА Новости. Украина приглашает Польшу "после победы" искать на своей территории энергоресурсы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на польско-украинской конференции по вопросам энергетики. "После победы Украины... перед нашим регионом откроются огромные перспективы. Одной из сфер, где мы можем вместе совершить огромный прорыв, революцию – энергетика. Мы сможем вернуться к общим поисковым работам", - сказал Моравецкий. "Нас уже сейчас приглашают к общим проектам по добыче, поиску на Украине. Конечно, там должен воцариться мир. Но такие проекты возможны. Переговоры касаются разных сфер, в том числе поиска газа на территории Западной Украины", - добавил он.

https://ria.ru/20221125/neft-1834201876.html

украина

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, матеуш моравецкий, ситуация в днр и лнр