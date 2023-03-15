https://ria.ru/20230315/ukraina-1858003251.html
Киев пригласил Варшаву "после победы" искать энергоресурсы на Украине
Киев пригласил Варшаву "после победы" искать энергоресурсы на Украине - РИА Новости, 15.03.2023
Киев пригласил Варшаву "после победы" искать энергоресурсы на Украине
Украина приглашает Польшу "после победы" искать на своей территории энергоресурсы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на польско-украинской... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:48
2023-03-15T12:48
2023-03-15T14:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
матеуш моравецкий
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 15 мар – РИА Новости. Украина приглашает Польшу "после победы" искать на своей территории энергоресурсы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на польско-украинской конференции по вопросам энергетики. "После победы Украины... перед нашим регионом откроются огромные перспективы. Одной из сфер, где мы можем вместе совершить огромный прорыв, революцию – энергетика. Мы сможем вернуться к общим поисковым работам", - сказал Моравецкий. "Нас уже сейчас приглашают к общим проектам по добыче, поиску на Украине. Конечно, там должен воцариться мир. Но такие проекты возможны. Переговоры касаются разных сфер, в том числе поиска газа на территории Западной Украины", - добавил он.
https://ria.ru/20221125/neft-1834201876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, матеуш моравецкий, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Матеуш Моравецкий, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киев пригласил Варшаву "после победы" искать энергоресурсы на Украине
Моравецкий заявил о приглашении Киева "после победы" искать энергоресурсы на Украине
ВАРШАВА, 15 мар – РИА Новости. Украина приглашает Польшу "после победы" искать на своей территории энергоресурсы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на польско-украинской конференции по вопросам энергетики.
"После победы Украины... перед нашим регионом откроются огромные перспективы. Одной из сфер, где мы можем вместе совершить огромный прорыв, революцию – энергетика. Мы сможем вернуться к общим поисковым работам", - сказал Моравецкий.
"Нас уже сейчас приглашают к общим проектам по добыче, поиску на Украине. Конечно, там должен воцариться мир. Но такие проекты возможны. Переговоры касаются разных сфер, в том числе поиска газа на территории Западной Украины", - добавил он.
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