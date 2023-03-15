https://ria.ru/20230315/uekhavshie-1858106139.html
Косачев призвал создавать условия для возвращения уехавших россиян
Косачев призвал создавать условия для возвращения уехавших россиян - РИА Новости, 15.03.2023
Косачев призвал создавать условия для возвращения уехавших россиян
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев во время брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня" призвал создавать условия для возвращения на родину уехавших... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:49
2023-03-15T17:49
2023-03-15T18:03
россия
константин косачев
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_8db8612a1c3c036b978994a8d981bd69.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев во время брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня" призвал создавать условия для возвращения на родину уехавших из страны россиян.По его мнению, в этом вопросе должен быть индивидуальный подход, поскольку в большей части эти люди не совершали необратимых действий, которые бы превращали их в изгоев и оппонентов государства.Косачев уверен, что с выехавшими за границу россиянами нужно продолжать диалог.При этом те, кто запятнал себя "соответствующими заявлениями и действиями", должны получать индивидуальную правовую и, если это требуется, судебную оценку, уточнил сенатор.Все граждане имеют обязательства перед своей страной, заключил Косачев.
https://ria.ru/20230117/emigratsiya-1845578962.html
https://ria.ru/20221027/klimov-1827167633.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_fd69c26faab30da779c420823f6398a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, константин косачев, совет федерации рф, общество
Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Общество
Косачев призвал создавать условия для возвращения уехавших россиян
Вице-спикер Совфеда Косачев призвал не делать из уехавших россиян оппонентов государства
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев во время брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня" призвал создавать условия для возвращения на родину уехавших из страны россиян.
«
"Стратегией общества российского должно быть содействие возвращению на родину тех, кто в какой-то момент дрогнул и родину покинул. Ни в коем случае не должно быть решений коллективных, серийных — что все, кто уехал, (к ним. — Прим. ред.) начинают относиться как к какой-то определенной категории, на них ставятся какие-то штампы", — подчеркнул сенатор.
По его мнению, в этом вопросе должен быть индивидуальный подход, поскольку в большей части эти люди не совершали необратимых действий, которые бы превращали их в изгоев и оппонентов государства.
Косачев уверен, что с выехавшими за границу россиянами нужно продолжать диалог.
Турчак назвал важной задачей вернуть уехавших из России как можно быстрее
При этом те, кто запятнал себя "соответствующими заявлениями и действиями", должны получать индивидуальную правовую и, если это требуется, судебную оценку, уточнил сенатор.
Все граждане имеют обязательства перед своей страной, заключил Косачев.
В Кремле прокомментировали слова Климова об уехавших из страны россиянах