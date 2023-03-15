Рейтинг@Mail.ru
Косачев призвал создавать условия для возвращения уехавших россиян - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 15.03.2023 (обновлено: 18:03 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/uekhavshie-1858106139.html
Косачев призвал создавать условия для возвращения уехавших россиян
Косачев призвал создавать условия для возвращения уехавших россиян - РИА Новости, 15.03.2023
Косачев призвал создавать условия для возвращения уехавших россиян
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев во время брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня" призвал создавать условия для возвращения на родину уехавших... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:49
2023-03-15T18:03
россия
константин косачев
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_8db8612a1c3c036b978994a8d981bd69.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев во время брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня" призвал создавать условия для возвращения на родину уехавших из страны россиян.По его мнению, в этом вопросе должен быть индивидуальный подход, поскольку в большей части эти люди не совершали необратимых действий, которые бы превращали их в изгоев и оппонентов государства.Косачев уверен, что с выехавшими за границу россиянами нужно продолжать диалог.При этом те, кто запятнал себя "соответствующими заявлениями и действиями", должны получать индивидуальную правовую и, если это требуется, судебную оценку, уточнил сенатор.Все граждане имеют обязательства перед своей страной, заключил Косачев.
https://ria.ru/20230117/emigratsiya-1845578962.html
https://ria.ru/20221027/klimov-1827167633.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813332691_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_fd69c26faab30da779c420823f6398a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, константин косачев, совет федерации рф, общество
Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Общество
Косачев призвал создавать условия для возвращения уехавших россиян

Вице-спикер Совфеда Косачев призвал не делать из уехавших россиян оппонентов государства

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев во время брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня" призвал создавать условия для возвращения на родину уехавших из страны россиян.
«

"Стратегией общества российского должно быть содействие возвращению на родину тех, кто в какой-то момент дрогнул и родину покинул. Ни в коем случае не должно быть решений коллективных, серийных — что все, кто уехал, (к ним. — Прим. ред.) начинают относиться как к какой-то определенной категории, на них ставятся какие-то штампы", — подчеркнул сенатор.

По его мнению, в этом вопросе должен быть индивидуальный подход, поскольку в большей части эти люди не совершали необратимых действий, которые бы превращали их в изгоев и оппонентов государства.
Косачев уверен, что с выехавшими за границу россиянами нужно продолжать диалог.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
Турчак назвал важной задачей вернуть уехавших из России как можно быстрее
17 января, 19:02
При этом те, кто запятнал себя "соответствующими заявлениями и действиями", должны получать индивидуальную правовую и, если это требуется, судебную оценку, уточнил сенатор.
Все граждане имеют обязательства перед своей страной, заключил Косачев.
Вид на храм Христа Спасителя, Московский Кремль и Государственный исторический музей - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
В Кремле прокомментировали слова Климова об уехавших из страны россиянах
27 октября 2022, 13:10
 
РоссияКонстантин КосачевСовет Федерации РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала