https://ria.ru/20230315/uekhavshie-1858106139.html

Косачев призвал создавать условия для возвращения уехавших россиян

Косачев призвал создавать условия для возвращения уехавших россиян - РИА Новости, 15.03.2023

Косачев призвал создавать условия для возвращения уехавших россиян

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев во время брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня" призвал создавать условия для возвращения на родину уехавших... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:49

2023-03-15T17:49

2023-03-15T18:03

россия

константин косачев

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев во время брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня" призвал создавать условия для возвращения на родину уехавших из страны россиян.По его мнению, в этом вопросе должен быть индивидуальный подход, поскольку в большей части эти люди не совершали необратимых действий, которые бы превращали их в изгоев и оппонентов государства.Косачев уверен, что с выехавшими за границу россиянами нужно продолжать диалог.При этом те, кто запятнал себя "соответствующими заявлениями и действиями", должны получать индивидуальную правовую и, если это требуется, судебную оценку, уточнил сенатор.Все граждане имеют обязательства перед своей страной, заключил Косачев.

https://ria.ru/20230117/emigratsiya-1845578962.html

https://ria.ru/20221027/klimov-1827167633.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, константин косачев, совет федерации рф, общество