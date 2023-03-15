https://ria.ru/20230315/uchenye-1858008848.html

Ученые из 12 стран приедут в Якутск на конференцию по климату

Ученые из 12 стран приедут в Якутск на конференцию по климату - РИА Новости, 15.03.2023

Ученые из 12 стран приедут в Якутск на конференцию по климату

Ученые из 12 стран мира примут участие в Научно- практической конференции по вопросам изменения климата и таяния весной мерзлоты, которая пройдёт в Якутске... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:07

2023-03-15T13:07

2023-03-15T13:07

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

николай корчунов

арктический совет

якутск

республика саха (якутия)

климат

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ученые из 12 стран мира примут участие в Научно- практической конференции по вопросам изменения климата и таяния весной мерзлоты, которая пройдёт в Якутске 22-24 марта , сообщил на пресс- конференции в МИА "Россия сегодня" председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов."Конференция в Якутске станет одним из завершающих мероприятий председательства России в Арктическом совете, в ней примут участие ученые и эксперты из КНР, Индии, Казахстана – всего 12 стран",- сказал Корчунов.Он подчеркнул, что темы, которые будут обсуждаться на этом мероприятии, "имеют значение для всех стран, всей планеты", поскольку тематика климата и вечной мерзлоты касается всех государств.Корчунов отметил важность развития международного сотрудничества в высоких широтах в условиях прогнозируемого ослабления работы механизмов арктического сотрудничества, в том числе Арктического совета."Конференция призвана подчеркнуть "неотменяемое" место России в арктической повестке. Мы видим большой интерес, который проявляется к взаимодействию с Россией в Арктике со стороны различных стран, в том числе стран-участниц БРИКС", - сказал он. В этой связи перспективным представляется запуск инициативы "Интерполюс" по арктическому сотрудничеству в рамках БРИКС, добавил представитель МИД.

https://ria.ru/20230309/konferentsiya-1856882326.html

якутск

республика саха (якутия)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

николай корчунов, арктический совет, якутск, республика саха (якутия), климат