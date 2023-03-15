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Ученые из 12 стран приедут в Якутск на конференцию по климату - РИА Новости, 15.03.2023
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Шапка супертега Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
 
13:07 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/uchenye-1858008848.html
Ученые из 12 стран приедут в Якутск на конференцию по климату
Ученые из 12 стран приедут в Якутск на конференцию по климату - РИА Новости, 15.03.2023
Ученые из 12 стран приедут в Якутск на конференцию по климату
Ученые из 12 стран мира примут участие в Научно- практической конференции по вопросам изменения климата и таяния весной мерзлоты, которая пройдёт в Якутске... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:07
2023-03-15T13:07
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
николай корчунов
арктический совет
якутск
республика саха (якутия)
климат
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ученые из 12 стран мира примут участие в Научно- практической конференции по вопросам изменения климата и таяния весной мерзлоты, которая пройдёт в Якутске 22-24 марта , сообщил на пресс- конференции в МИА "Россия сегодня" председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов."Конференция в Якутске станет одним из завершающих мероприятий председательства России в Арктическом совете, в ней примут участие ученые и эксперты из КНР, Индии, Казахстана – всего 12 стран",- сказал Корчунов.Он подчеркнул, что темы, которые будут обсуждаться на этом мероприятии, "имеют значение для всех стран, всей планеты", поскольку тематика климата и вечной мерзлоты касается всех государств.Корчунов отметил важность развития международного сотрудничества в высоких широтах в условиях прогнозируемого ослабления работы механизмов арктического сотрудничества, в том числе Арктического совета."Конференция призвана подчеркнуть "неотменяемое" место России в арктической повестке. Мы видим большой интерес, который проявляется к взаимодействию с Россией в Арктике со стороны различных стран, в том числе стран-участниц БРИКС", - сказал он. В этой связи перспективным представляется запуск инициативы "Интерполюс" по арктическому сотрудничеству в рамках БРИКС, добавил представитель МИД.
https://ria.ru/20230309/konferentsiya-1856882326.html
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николай корчунов, арктический совет, якутск, республика саха (якутия), климат
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Николай Корчунов, Арктический совет, Якутск, Республика Саха (Якутия), Климат

Ученые из 12 стран приедут в Якутск на конференцию по климату

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПредседатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Николай Корчунов
Председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ученые из 12 стран мира примут участие в Научно- практической конференции по вопросам изменения климата и таяния весной мерзлоты, которая пройдёт в Якутске 22-24 марта , сообщил на пресс- конференции в МИА "Россия сегодня" председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.
"Конференция в Якутске станет одним из завершающих мероприятий председательства России в Арктическом совете, в ней примут участие ученые и эксперты из КНР, Индии, Казахстана – всего 12 стран",- сказал Корчунов.
Он подчеркнул, что темы, которые будут обсуждаться на этом мероприятии, "имеют значение для всех стран, всей планеты", поскольку тематика климата и вечной мерзлоты касается всех государств.
Корчунов отметил важность развития международного сотрудничества в высоких широтах в условиях прогнозируемого ослабления работы механизмов арктического сотрудничества, в том числе Арктического совета.
"Конференция призвана подчеркнуть "неотменяемое" место России в арктической повестке. Мы видим большой интерес, который проявляется к взаимодействию с Россией в Арктике со стороны различных стран, в том числе стран-участниц БРИКС", - сказал он. В этой связи перспективным представляется запуск инициативы "Интерполюс" по арктическому сотрудничеству в рамках БРИКС, добавил представитель МИД.
Якутск - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Конференцию по климату в Якутии посетят более 200 мировых экспертов
9 марта, 22:21
 
Изменение климата: эволюция вечной мерзлотыНиколай КорчуновАрктический советЯкутскРеспублика Саха (Якутия)Климат
 
 
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