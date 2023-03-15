https://ria.ru/20230315/ucheniya-1858099633.html
В Аравийском море стартовали учения России, Китая и Ирана
В Аравийском море стартовали учения России, Китая и Ирана - РИА Новости, 15.03.2023
В Аравийском море стартовали учения России, Китая и Ирана
В Аравийском море началось военно-морские учения "Морской пояс безопасности-2023" с участием ВМФ РФ, ВМС Китая и Ирана, от Северного флота в маневрах... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:26
2023-03-15T17:26
2023-03-15T17:32
россия
китай
иран
аравийское море
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. В Аравийском море началось военно-морские учения "Морской пояс безопасности-2023" с участием ВМФ РФ, ВМС Китая и Ирана, от Северного флота в маневрах задействован носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" - фрегат "Адмирал Горшков", сообщили в среду в Минобороны РФ."Сегодня в акватории Аравийского моря в районе порта Чахбехар Исламской Республики Иран стартовало трехстороннее военно-морское учение "Морской пояс безопасности-2023" с участием ВМФ РФ, ВМС Народно-освободительной армии Китая и ВМС Исламской Республики Иран",- рассказали в ведомстве.Россия представлена отрядом кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал Горшков" и среднего морского танкера "Кама".По данным Минобороны, на первом этапе учения военные моряки на картах отработают розыгрыш эпизодов учения по практическим действиям на море, проведут инструктажи и тактические летучки.С 16 по 17 марта пройдет морской этап, в ходе которого участники отработают формирование межнационального отряда боевых кораблей, совместное маневрирование, выполнят артиллерийские стрельбы днем и ночью. Также состоится эпизод по освобождению захваченного судна, оказанию помощи терпящим бедствие кораблям и другим сценариям."Отряд кораблей Северного флота отработает совместные действия с эскадренным миноносцем военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Нанжинг", фрегатами "Саханд" и "Джамаран", корветом "Баяндор" и другими кораблями и судами военно-морских сил Исламской Республики Иран", - добавили в министерстве.После завершения учений, 18 марта, военные моряки трех стран подведут итоги совместной работы.
https://ria.ru/20230301/laos-1855003905.html
https://ria.ru/20230221/ucheniya-1853363229.html
https://ria.ru/20230315/ucheniya-1857921863.html
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россия, китай, иран, аравийское море
Россия, Китай, Иран, Аравийское море
В Аравийском море стартовали учения России, Китая и Ирана
Минобороны: в Аравийском море стартовали учения с участием ВМФ России, ВМС Китая и Ирана
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости.
В Аравийском море началось военно-морские учения "Морской пояс безопасности-2023" с участием ВМФ РФ, ВМС Китая и Ирана, от Северного флота в маневрах задействован носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" - фрегат "Адмирал Горшков", сообщили
в среду в Минобороны РФ.
"Сегодня в акватории Аравийского моря в районе порта Чахбехар Исламской Республики Иран стартовало трехстороннее военно-морское учение "Морской пояс безопасности-2023" с участием ВМФ РФ, ВМС Народно-освободительной армии Китая и ВМС Исламской Республики Иран",- рассказали в ведомстве.
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Россия представлена отрядом кораблей Северного флота в составе фрегата "Адмирал Горшков" и среднего морского танкера "Кама".
По данным Минобороны, на первом этапе учения военные моряки на картах отработают розыгрыш эпизодов учения по практическим действиям на море, проведут инструктажи и тактические летучки.
С 16 по 17 марта пройдет морской этап, в ходе которого участники отработают формирование межнационального отряда боевых кораблей, совместное маневрирование, выполнят артиллерийские стрельбы днем и ночью. Также состоится эпизод по освобождению захваченного судна, оказанию помощи терпящим бедствие кораблям и другим сценариям.
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"Отряд кораблей Северного флота отработает совместные действия с эскадренным миноносцем военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Нанжинг", фрегатами "Саханд" и "Джамаран", корветом "Баяндор" и другими кораблями и судами военно-морских сил Исламской Республики Иран", - добавили в министерстве.
После завершения учений, 18 марта, военные моряки трех стран подведут итоги совместной работы.
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