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Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Оманском заливе - РИА Новости, 15.03.2023
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09:55 15.03.2023 (обновлено: 10:32 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/ucheniya-1857945616.html
Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Оманском заливе
Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Оманском заливе - РИА Новости, 15.03.2023
Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Оманском заливе
Россия, Китай и Иран с 15 по 19 марта проведут совместные военно-морские учения в Оманском заливе, сообщило Министерство обороны КНР. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T09:55
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китай
россия
иран
безопасность
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ПЕКИН, 15 мар — РИА Новости. Россия, Китай и Иран с 15 по 19 марта проведут совместные военно-морские учения в Оманском заливе, сообщило Министерство обороны КНР.В конце февраля в Индийском океане проходили совместные военно-морские маневры России, Китая и ЮАР. Учения продлились три дня, вооруженные силы проводили артиллерийские стрельбы по морской цели, тренировались освобождать захваченное судно с заложниками, оказывать помощь кораблю, терпящему бедствие в море и личному составу, плавающему на воде.
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китай, россия, иран, безопасность
Китай, Россия, Иран, Безопасность
Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Оманском заливе

Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Оманском заливе с 15 по 19 марта

© Фото : U.S. NavyРакетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : U.S. Navy
Ракетный фрегат Хуаншань Военно-морских сил КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 мар — РИА Новости. Россия, Китай и Иран с 15 по 19 марта проведут совместные военно-морские учения в Оманском заливе, сообщило Министерство обороны КНР.
«

"В соответствии с договоренностями Вооруженных сил России, Китая, Ирана и других стран, военно-морские силы Китая, Ирана, России и других стран с 15 по 19 марта проведут совместные военно-морские учения "Пояс морской безопасности-2023" в Оманском заливе", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в соцсети WeChat.

В конце февраля в Индийском океане проходили совместные военно-морские маневры России, Китая и ЮАР. Учения продлились три дня, вооруженные силы проводили артиллерийские стрельбы по морской цели, тренировались освобождать захваченное судно с заложниками, оказывать помощь кораблю, терпящему бедствие в море и личному составу, плавающему на воде.
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