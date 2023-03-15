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Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Оманском заливе
Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Оманском заливе - РИА Новости, 15.03.2023
Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Оманском заливе
Россия, Китай и Иран с 15 по 19 марта проведут совместные военно-морские учения в Оманском заливе, сообщило Министерство обороны КНР. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T09:55
2023-03-15T09:55
2023-03-15T10:32
китай
россия
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безопасность
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ПЕКИН, 15 мар — РИА Новости. Россия, Китай и Иран с 15 по 19 марта проведут совместные военно-морские учения в Оманском заливе, сообщило Министерство обороны КНР.В конце февраля в Индийском океане проходили совместные военно-морские маневры России, Китая и ЮАР. Учения продлились три дня, вооруженные силы проводили артиллерийские стрельбы по морской цели, тренировались освобождать захваченное судно с заложниками, оказывать помощь кораблю, терпящему бедствие в море и личному составу, плавающему на воде.
https://ria.ru/20230301/laos-1855003905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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китай, россия, иран, безопасность
Китай, Россия, Иран, Безопасность
Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Оманском заливе
Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Оманском заливе с 15 по 19 марта
ПЕКИН, 15 мар — РИА Новости. Россия, Китай и Иран с 15 по 19 марта проведут совместные военно-морские учения в Оманском заливе, сообщило Министерство обороны КНР.
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"В соответствии с договоренностями Вооруженных сил России, Китая, Ирана и других стран, военно-морские силы Китая, Ирана, России и других стран с 15 по 19 марта проведут совместные военно-морские учения "Пояс морской безопасности-2023" в Оманском заливе", — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в соцсети WeChat.
В конце февраля в Индийском океане проходили совместные военно-морские маневры России, Китая и ЮАР. Учения продлились три дня, вооруженные силы проводили артиллерийские стрельбы по морской цели, тренировались освобождать захваченное судно с заложниками, оказывать помощь кораблю, терпящему бедствие в море и личному составу, плавающему на воде.
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