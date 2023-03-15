https://ria.ru/20230315/ucheniya-1857945616.html

Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Оманском заливе

Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Оманском заливе - РИА Новости, 15.03.2023

Россия, Китай и Иран проведут военно-морские учения в Оманском заливе

Россия, Китай и Иран с 15 по 19 марта проведут совместные военно-морские учения в Оманском заливе, сообщило Министерство обороны КНР. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T09:55

2023-03-15T09:55

2023-03-15T10:32

китай

россия

иран

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783731225_0:118:2250:1384_1920x0_80_0_0_d6df98644fc9a428cf42101014fa7aa0.jpg

ПЕКИН, 15 мар — РИА Новости. Россия, Китай и Иран с 15 по 19 марта проведут совместные военно-морские учения в Оманском заливе, сообщило Министерство обороны КНР.В конце февраля в Индийском океане проходили совместные военно-морские маневры России, Китая и ЮАР. Учения продлились три дня, вооруженные силы проводили артиллерийские стрельбы по морской цели, тренировались освобождать захваченное судно с заложниками, оказывать помощь кораблю, терпящему бедствие в море и личному составу, плавающему на воде.

https://ria.ru/20230301/laos-1855003905.html

китай

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

китай, россия, иран, безопасность