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Тральщик на Камчатке в ходе учений уничтожил "вражеские" мины - РИА Новости, 15.03.2023
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04:49 15.03.2023
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Тральщик на Камчатке в ходе учений уничтожил "вражеские" мины
Тральщик на Камчатке в ходе учений уничтожил "вражеские" мины - РИА Новости, 15.03.2023
Тральщик на Камчатке в ходе учений уничтожил "вражеские" мины
Морской тральщик "Яков Баляев" во время учений у берегов Камчатки уничтожил "вражеские" мины с применением самоходного подводного аппарата, сообщили в... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T04:49
2023-03-15T04:49
россия
безопасность
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 мар - РИА Новости. Морской тральщик "Яков Баляев" во время учений у берегов Камчатки уничтожил "вражеские" мины с применением самоходного подводного аппарата, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. Для выполнения задачи использовали автоматический комплекс по поиску и обнаружению мин "Диез" и гидроакустическую станцию "Ливадия". Экипаж обезвредил все имитаторы мин, после чего выставил трал и провёл за ним группу боевых кораблей, сказали в пресс-службе ВВО. Учения проводили в соответствии с планом боевой подготовки флота, подчеркнули в Восточном военном округе.
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россия, безопасность
Россия, Безопасность
Тральщик на Камчатке в ходе учений уничтожил "вражеские" мины

Тральщик "Яков Баляев" во время учений у берегов Камчатки уничтожил "вражеские" мины

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкКорабль противоминной обороны "Яков Баляев"
Корабль противоминной обороны Яков Баляев - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Корабль противоминной обороны "Яков Баляев". Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 мар - РИА Новости. Морской тральщик "Яков Баляев" во время учений у берегов Камчатки уничтожил "вражеские" мины с применением самоходного подводного аппарата, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
«
"Экипаж морского тральщика "Яков Баляев" из состава соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на северо-востоке России применил самоходный подводный аппарат в ходе учения по проводке за тралами кораблей Тихоокеанского флота через район с минной опасностью", — сказали в пресс-службе, отметив, что учения походили в Авачинском заливе.
Для выполнения задачи использовали автоматический комплекс по поиску и обнаружению мин "Диез" и гидроакустическую станцию "Ливадия". Экипаж обезвредил все имитаторы мин, после чего выставил трал и провёл за ним группу боевых кораблей, сказали в пресс-службе ВВО.
Учения проводили в соответствии с планом боевой подготовки флота, подчеркнули в Восточном военном округе.
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