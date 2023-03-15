https://ria.ru/20230315/ucheniya-1857919397.html

Тральщик на Камчатке в ходе учений уничтожил "вражеские" мины

Тральщик на Камчатке в ходе учений уничтожил "вражеские" мины - РИА Новости, 15.03.2023

Тральщик на Камчатке в ходе учений уничтожил "вражеские" мины

Морской тральщик "Яков Баляев" во время учений у берегов Камчатки уничтожил "вражеские" мины с применением самоходного подводного аппарата, сообщили в... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T04:49

2023-03-15T04:49

2023-03-15T04:49

россия

безопасность

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 мар - РИА Новости. Морской тральщик "Яков Баляев" во время учений у берегов Камчатки уничтожил "вражеские" мины с применением самоходного подводного аппарата, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. Для выполнения задачи использовали автоматический комплекс по поиску и обнаружению мин "Диез" и гидроакустическую станцию "Ливадия". Экипаж обезвредил все имитаторы мин, после чего выставил трал и провёл за ним группу боевых кораблей, сказали в пресс-службе ВВО. Учения проводили в соответствии с планом боевой подготовки флота, подчеркнули в Восточном военном округе.

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