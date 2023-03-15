https://ria.ru/20230315/ubiystvo-1857950052.html

Мужчина получил пожизненный срок за убийство трех девушек в Оренбуржье

Мужчина получил пожизненный срок за убийство трех девушек в Оренбуржье - РИА Новости, 15.03.2023

Мужчина получил пожизненный срок за убийство трех девушек в Оренбуржье

Орский филиал Оренбургского областного суда приговорил местного жителя Александра Лазарева к пожизненному лишению свободы за изнасилование и жестокое убийство... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T10:17

2023-03-15T10:17

2023-03-15T10:36

происшествия

гай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865758_0:74:3067:1799_1920x0_80_0_0_bf5d749b15560f31a3ba9cc841eda12e.jpg

КАЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Орский филиал Оренбургского областного суда приговорил местного жителя Александра Лазарева к пожизненному лишению свободы за изнасилование и жестокое убийство трех девушек в Гае, сообщил РИА Новости представитель суда.Трагедия произошла вечером 29 сентября 2021 года в городе Гае. По данным следствия, 30-летний Лазарев через окно увидел незнакомых девушек 17, 18 и 20 лет, взял нож и ночью проник в их квартиру, воспользовавшись тем, что дверь не была заперта, а девушки уже спали. Незнакомец изнасиловал девушек, зарезал двух из них ударами ножа в шею и грудь, после этого поджег квартиру и скрылся. Третья жертва успела выбежать на улицу, но мужчина настиг ее там и добил."Назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что следствие установило причастность Лазарева еще к ряду преступлений: через несколько дней после массового убийства, 3 октября, он угнал машину в Орске, пытаясь скрыться от преследовавших его полицейских. А за полтора месяца до этого, 15 августа 2021 года, он изнасиловал еще одну жительницу Гая, которую предложил подвезти на автомобиле. Ее, в отличие от трех девушек, Лазарев оставил в живых.Ранее сообщалось, что психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым.

https://ria.ru/20230313/arest-1857491401.html

гай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, гай