https://ria.ru/20230315/ubiystvo-1857950052.html
Мужчина получил пожизненный срок за убийство трех девушек в Оренбуржье
Мужчина получил пожизненный срок за убийство трех девушек в Оренбуржье - РИА Новости, 15.03.2023
Мужчина получил пожизненный срок за убийство трех девушек в Оренбуржье
Орский филиал Оренбургского областного суда приговорил местного жителя Александра Лазарева к пожизненному лишению свободы за изнасилование и жестокое убийство... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:17
2023-03-15T10:17
2023-03-15T10:36
происшествия
гай
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КАЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Орский филиал Оренбургского областного суда приговорил местного жителя Александра Лазарева к пожизненному лишению свободы за изнасилование и жестокое убийство трех девушек в Гае, сообщил РИА Новости представитель суда.Трагедия произошла вечером 29 сентября 2021 года в городе Гае. По данным следствия, 30-летний Лазарев через окно увидел незнакомых девушек 17, 18 и 20 лет, взял нож и ночью проник в их квартиру, воспользовавшись тем, что дверь не была заперта, а девушки уже спали. Незнакомец изнасиловал девушек, зарезал двух из них ударами ножа в шею и грудь, после этого поджег квартиру и скрылся. Третья жертва успела выбежать на улицу, но мужчина настиг ее там и добил."Назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что следствие установило причастность Лазарева еще к ряду преступлений: через несколько дней после массового убийства, 3 октября, он угнал машину в Орске, пытаясь скрыться от преследовавших его полицейских. А за полтора месяца до этого, 15 августа 2021 года, он изнасиловал еще одну жительницу Гая, которую предложил подвезти на автомобиле. Ее, в отличие от трех девушек, Лазарев оставил в живых.Ранее сообщалось, что психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым.
https://ria.ru/20230313/arest-1857491401.html
гай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, гай
Мужчина получил пожизненный срок за убийство трех девушек в Оренбуржье
Мужчина получил пожизненный срок за убийство трех девушек в оренбургском городе Гае
КАЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Орский филиал Оренбургского областного суда приговорил местного жителя Александра Лазарева к пожизненному лишению свободы за изнасилование и жестокое убийство трех девушек в Гае, сообщил РИА Новости представитель суда.
Трагедия произошла вечером 29 сентября 2021 года в городе Гае. По данным следствия, 30-летний Лазарев через окно увидел незнакомых девушек 17, 18 и 20 лет, взял нож и ночью проник в их квартиру, воспользовавшись тем, что дверь не была заперта, а девушки уже спали. Незнакомец изнасиловал девушек, зарезал двух из них ударами ножа в шею и грудь, после этого поджег квартиру и скрылся. Третья жертва успела выбежать на улицу, но мужчина настиг ее там и добил.
"Назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что следствие установило причастность Лазарева еще к ряду преступлений: через несколько дней после массового убийства, 3 октября, он угнал машину в Орске
, пытаясь скрыться от преследовавших его полицейских. А за полтора месяца до этого, 15 августа 2021 года, он изнасиловал еще одну жительницу Гая, которую предложил подвезти на автомобиле. Ее, в отличие от трех девушек, Лазарев оставил в живых.
Ранее сообщалось, что психолого-психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым.
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