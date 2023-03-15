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Краснов призвал установить в новых регионах контроль за ценами на продукты - РИА Новости, 15.03.2023
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14:56 15.03.2023 (обновлено: 15:40 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/tseny-1858046641.html
Краснов призвал установить в новых регионах контроль за ценами на продукты
Краснов призвал установить в новых регионах контроль за ценами на продукты - РИА Новости, 15.03.2023
Краснов призвал установить в новых регионах контроль за ценами на продукты
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов к основным задачам в новых регионах России причислил ежедневный контроль за ценами на продукты, лекарства и товары первой... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:56
2023-03-15T15:40
экономика
россия
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов к основным задачам в новых регионах России причислил ежедневный контроль за ценами на продукты, лекарства и товары первой необходимости, передает корреспондент РИА Новости."Появились дополнительные задачи по скорейшему восстановлению разрушенной инфраструктуры в новых субъектах. Важно установить в них ежедневный мониторинг и контроль ценообразования на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. От этого зависит успешное развитие данных регионов", - сказал Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ.Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Краснов призвал установить в новых регионах контроль за ценами на продукты

Краснов призвал установить в новых регионах ежедневный контроль за ценами на продукты

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМужчина в магазине
Мужчина в магазине - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Мужчина в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов к основным задачам в новых регионах России причислил ежедневный контроль за ценами на продукты, лекарства и товары первой необходимости, передает корреспондент РИА Новости.
"Появились дополнительные задачи по скорейшему восстановлению разрушенной инфраструктуры в новых субъектах. Важно установить в них ежедневный мониторинг и контроль ценообразования на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. От этого зависит успешное развитие данных регионов", - сказал Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ.
Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Путин призвал укреплять органы прокуратуры в новых регионах
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