https://ria.ru/20230315/tseny-1858046641.html
Краснов призвал установить в новых регионах контроль за ценами на продукты
Краснов призвал установить в новых регионах контроль за ценами на продукты - РИА Новости, 15.03.2023
Краснов призвал установить в новых регионах контроль за ценами на продукты
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов к основным задачам в новых регионах России причислил ежедневный контроль за ценами на продукты, лекарства и товары первой... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:56
2023-03-15T14:56
2023-03-15T15:40
экономика
россия
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов к основным задачам в новых регионах России причислил ежедневный контроль за ценами на продукты, лекарства и товары первой необходимости, передает корреспондент РИА Новости."Появились дополнительные задачи по скорейшему восстановлению разрушенной инфраструктуры в новых субъектах. Важно установить в них ежедневный мониторинг и контроль ценообразования на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. От этого зависит успешное развитие данных регионов", - сказал Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ.Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20230315/prokuratura-1858035780.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Краснов призвал установить в новых регионах контроль за ценами на продукты
Краснов призвал установить в новых регионах ежедневный контроль за ценами на продукты