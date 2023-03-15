https://ria.ru/20230315/tseny-1858046641.html

Краснов призвал установить в новых регионах контроль за ценами на продукты

Краснов призвал установить в новых регионах контроль за ценами на продукты - РИА Новости, 15.03.2023

Краснов призвал установить в новых регионах контроль за ценами на продукты

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов к основным задачам в новых регионах России причислил ежедневный контроль за ценами на продукты, лекарства и товары первой... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:56

2023-03-15T14:56

2023-03-15T15:40

экономика

россия

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов к основным задачам в новых регионах России причислил ежедневный контроль за ценами на продукты, лекарства и товары первой необходимости, передает корреспондент РИА Новости."Появились дополнительные задачи по скорейшему восстановлению разрушенной инфраструктуры в новых субъектах. Важно установить в них ежедневный мониторинг и контроль ценообразования на продукты питания, лекарства и товары первой необходимости. От этого зависит успешное развитие данных регионов", - сказал Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ.Президент России Владимир Путин 30 сентября 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем 5 октября Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20230315/prokuratura-1858035780.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия