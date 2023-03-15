https://ria.ru/20230315/trudoustroystvo-1857952963.html
Россияне смогут пройти обучение для трудоустройства на предприятиях ОПК
Россияне смогут пройти обучение для трудоустройства на предприятиях ОПК - РИА Новости, 15.03.2023
Россияне смогут пройти обучение для трудоустройства на предприятиях ОПК
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут пройти бесплатное обучение для трудоустройства на предприятиях... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T10:23
2023-03-15T10:23
2023-03-15T11:35
экономика
россия
правительство рф
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут пройти бесплатное обучение для трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК).Это решение поможет восполнить потребности в специалистах, а гражданам — получить дополнительное профессиональное образование и быстрее найти работу. На эти цели правительство выделит более 700 миллионов рублей.Перечень предприятий, которые примут участие в программе, определит Минпромторг. Желающим принять участие в программе следует обратиться в центры занятости для заключения ученического договора.Затраты предприятий на обучение граждан возместят с помощью трансфертов в рамках федерального проекта "Содействие занятости".Обучение пройдет в рамках программы поддержки рынка труда, которая помогает работодателям создавать временные рабочие места для граждан, находящихся под риском увольнения, организовывать оплачиваемые общественные работы для зарегистрированных на бирже труда, а также переобучать сотрудников промышленных предприятий.Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство. В 2023 году благодаря подобным мерам планируется временно трудоустроить более 176 тысяч человек. В федеральном бюджете на это предусмотрели более 12,8 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230314/opk-1857826443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, правительство рф, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Правительство РФ, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Россияне смогут пройти обучение для трудоустройства на предприятиях ОПК
Премьер Мишустин подписал постановление о бесплатном обучении для трудоустройства в ОПК
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление
, согласно которому россияне смогут пройти бесплатное обучение для трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Это решение поможет восполнить потребности в специалистах, а гражданам — получить дополнительное профессиональное образование и быстрее найти работу. На эти цели правительство выделит более 700 миллионов рублей.
«
"(Это. — Прим. ред.) позволит обучить свыше 12 тысяч человек", — сообщили в пресс-службе правительства.
Перечень предприятий, которые примут участие в программе, определит Минпромторг
. Желающим принять участие в программе следует обратиться в центры занятости для заключения ученического договора.
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Затраты предприятий на обучение граждан возместят с помощью трансфертов в рамках федерального проекта "Содействие занятости".
Обучение пройдет в рамках программы поддержки рынка труда, которая помогает работодателям создавать временные рабочие места для граждан, находящихся под риском увольнения, организовывать оплачиваемые общественные работы для зарегистрированных на бирже труда, а также переобучать сотрудников промышленных предприятий.
Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство. В 2023 году благодаря подобным мерам планируется временно трудоустроить более 176 тысяч человек. В федеральном бюджете на это предусмотрели более 12,8 миллиарда рублей.
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