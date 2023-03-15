https://ria.ru/20230315/trevoga-1858073664.html

По всей Украине третий раз за день объявили воздушную тревогу

По всей Украине третий раз за день объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.03.2023

По всей Украине третий раз за день объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит по всей территории Украины в третий раз за день, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T16:11

2023-03-15T16:11

2023-03-15T16:17

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Воздушная тревога звучит по всей территории Украины в третий раз за день, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в 16.03 мск в Киеве, в течение нескольких минут она распространилась на всю территорию страны.Ранее в среду воздушная тревога была объявлена на всей территории страны около 11.00 и 14.00 по Москве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, в мире, киев, москва, вооруженные силы рф