https://ria.ru/20230315/traktor-1858104168.html

В Пензе выясняют, кто перевозил людей через реку в ковше трактора

В Пензе выясняют, кто перевозил людей через реку в ковше трактора - РИА Новости, 15.03.2023

В Пензе выясняют, кто перевозил людей через реку в ковше трактора

Местные власти выясняют, кто занимался перевозкой людей в ковше трактора через разлившуюся реку в селе Ульяновка Кузнецкого района Пензенской области, сообщила... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:41

2023-03-15T17:41

2023-03-15T17:42

происшествия

пенза

пензенская область

кузнецкий район

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САРАТОВ, 15 мар - РИА Новости. Местные власти выясняют, кто занимался перевозкой людей в ковше трактора через разлившуюся реку в селе Ульяновка Кузнецкого района Пензенской области, сообщила РИА Новости заместитель главы администрации рабочего поселка Евлашево Елена Крылова. Ранее в паблике "Подслушано в Кузнецке" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором запечатлено, как шесть человек стоят в ковше трактора, после чего ковш поднимается, и трактор задним ходом переезжает воду, которая перекрыла дорогу на несколько десятков метров. В сообщении к видео уточняется, что так перевозят людей в Ульяновке. "Этот случай случился в понедельник... Там река, всю ночь шел сильный дождь, и она разлилась. Там небольшая пойма реки была, и вот пойму реки залило. Это впервые случилось, в течение 28 лет, как старожилы говорят, этого не было. Мы тоже не ожидали... Кто-то, наверное, решил прокатить. Сейчас выясняем, кто именно этим занимался, пока не можем сказать, кто именно из трактористов", - сказала собеседница агентства. По ее словам, инцидент произошел до 10.00 мск понедельника. "К нам поступило сообщение, что люди не могут перебраться. Это было ориентировочно часов в 10 (утра). Я сделала сообщение главе (администрации поселка), главе Кузнецкого района, оба главы выехали на место. На тот момент уже был организован автобус, и перевозил население с одного берега на другой уже автобус. Покуда мы не знали этого, как-то это (перевозка на тракторе) случилось", - отметила Крылова. Она пояснила, что автобус работал примерно с 11.00 до 15.00 мск понедельника, после чего река вернулась в свое русло. "Это продолжалось до 15.00, потом резко вода спала, и уже все переходили эту речку. Она и так у нас там по щиколотку... Она разлилась впервые за все эти годы", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20220214/skoraya-1772751424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, пенза, пензенская область, кузнецкий район