https://ria.ru/20230315/torgovlya-1858008196.html
Профицит торгового баланса России в январе сократился более чем наполовину
Профицит торгового баланса России в январе сократился более чем наполовину - РИА Новости, 15.03.2023
Профицит торгового баланса России в январе сократился более чем наполовину
Профицит торгового баланса РФ в январе 2023 года сократился на 52,3% и составил 10,732 миллиарда долларов против 22,5 миллиарда долларов в январе 2022 года,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:05
2023-03-15T13:05
2023-03-15T13:05
экономика
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
торговля
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Профицит торгового баланса РФ в январе 2023 года сократился на 52,3% и составил 10,732 миллиарда долларов против 22,5 миллиарда долларов в январе 2022 года, следует из опубликованных данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. По данным ФТС, экспорт за январь составил 32,936 миллиарда долларов, что на 28,2% ниже показателей января прошлого года. Импорт за январь 2023 года сократился на 4,8%, до 22,204 миллиарда долларов. Таким образом, профицит торгового баланса за январь 2023 года составил 10,732 миллиарда долларов. Ранее ФТС России сообщило о частичном возобновлении публикации данных таможенной статистики внешней торговли. Так, оборот внешней торговли России в 2022 году вырос на 8,1% к 2021 году, до 850,5 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230315/import-1857973944.html
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РИА Новости
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экономика, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), торговля
Экономика, Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Торговля
Профицит торгового баланса России в январе сократился более чем наполовину
ФТС: профицит торгового баланса в январе сократился на 52,3%, до 10,732 миллиарда долларов
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости.
Профицит торгового баланса РФ в январе 2023 года сократился на 52,3% и составил 10,732 миллиарда долларов против 22,5 миллиарда долларов в январе 2022 года, следует из опубликованных данных
Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
По данным ФТС, экспорт за январь составил 32,936 миллиарда долларов, что на 28,2% ниже показателей января прошлого года. Импорт за январь 2023 года сократился на 4,8%, до 22,204 миллиарда долларов. Таким образом, профицит торгового баланса за январь 2023 года составил 10,732 миллиарда долларов.
Ранее ФТС России сообщило о частичном возобновлении публикации данных таможенной статистики внешней торговли. Так, оборот внешней торговли России в 2022 году вырос на 8,1% к 2021 году, до 850,5 миллиардов долларов.
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