https://ria.ru/20230315/torgovlya-1858008196.html

Профицит торгового баланса России в январе сократился более чем наполовину

Профицит торгового баланса России в январе сократился более чем наполовину - РИА Новости, 15.03.2023

Профицит торгового баланса России в январе сократился более чем наполовину

Профицит торгового баланса РФ в январе 2023 года сократился на 52,3% и составил 10,732 миллиарда долларов против 22,5 миллиарда долларов в январе 2022 года,... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:05

2023-03-15T13:05

2023-03-15T13:05

экономика

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

торговля

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Профицит торгового баланса РФ в январе 2023 года сократился на 52,3% и составил 10,732 миллиарда долларов против 22,5 миллиарда долларов в январе 2022 года, следует из опубликованных данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. По данным ФТС, экспорт за январь составил 32,936 миллиарда долларов, что на 28,2% ниже показателей января прошлого года. Импорт за январь 2023 года сократился на 4,8%, до 22,204 миллиарда долларов. Таким образом, профицит торгового баланса за январь 2023 года составил 10,732 миллиарда долларов. Ранее ФТС России сообщило о частичном возобновлении публикации данных таможенной статистики внешней торговли. Так, оборот внешней торговли России в 2022 году вырос на 8,1% к 2021 году, до 850,5 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230315/import-1857973944.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), торговля