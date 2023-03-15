Подозреваемого в атаке на Брянскую область внесли в перечень террористов
Подозреваемого в атаке на Брянскую область Капустина внесли в перечень террористов
© ФСБ РоссииКадр видео ФСБ из Брянской области
© ФСБ России
Кадр видео ФСБ из Брянской области. Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Росфинмониторинг включил предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина в перечень террористов и экстремистов.
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"Перечень террористов и экстремистов (включенные): <...> Капустин Денис Евгеньевич, 06.03.1984 года рождения, город Москва", — указано в соответствующем разделе сайта ведомства.
Капустин — один из руководителей так называемого Русского добровольческого корпуса. По данным ФСБ, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне Украины. Летом прошлого года мужчина организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом — нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.
В начале марта с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Злоумышленники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей — десятилетнего мальчика и двух девочек — к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион диверсантов. Вечером в тот же день ФСБ сообщила, что злоумышленников выдавили на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.