https://ria.ru/20230315/terrorist-1858053378.html

Подозреваемого в атаке на Брянскую область внесли в перечень террористов

Подозреваемого в атаке на Брянскую область внесли в перечень террористов - РИА Новости, 15.03.2023

Подозреваемого в атаке на Брянскую область внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг включил предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина в перечень террористов и экстремистов. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T15:11

2023-03-15T15:11

2023-03-15T15:56

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

брянская область

безопасность

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Росфинмониторинг включил предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина в перечень террористов и экстремистов.Капустин — один из руководителей так называемого Русского добровольческого корпуса. По данным ФСБ, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне Украины. Летом прошлого года мужчина организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом — нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.В начале марта с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Злоумышленники обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей — десятилетнего мальчика и двух девочек — к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион диверсантов. Вечером в тот же день ФСБ сообщила, что злоумышленников выдавили на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230306/terakt-1856184303.html

брянская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), брянская область, безопасность