https://ria.ru/20230315/terakt-1857980727.html

Обвиняемый в подготовке теракта на 9 Мая в Херсоне заявил, что служит в ВСУ

Обвиняемый в подготовке теракта на 9 Мая в Херсоне заявил, что служит в ВСУ - РИА Новости, 15.03.2023

Обвиняемый в подготовке теракта на 9 Мая в Херсоне заявил, что служит в ВСУ

Павел Запорожец, обвиняемый в покушении на теракт, в суде в Ростове-на-Дону заявил, что с 24 февраля 2022 года служит разведчиком в войсках Украины, передает... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:43

2023-03-15T11:43

2023-03-15T11:51

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

ростовская область

херсонская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар – РИА Новости. Павел Запорожец, обвиняемый в покушении на теракт, в суде в Ростове-на-Дону заявил, что с 24 февраля 2022 года служит разведчиком в войсках Украины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В среду Южный окружной военный суд приступил к слушанию дела по существу. В ходе установления личности подсудимого Запорожец сообщил суду, что родился в Херсонской области и является гражданином Украины. На вопрос суда о том, проходил ли он военную службу, подсудимый заявил: "Проходил и прохожу на сегодняшний момент в должности разведчика в вооруженных силах Украины". Звание - сержант. Номер части он назвать отказался. По данным суда, Запорожец обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 361 УК РФ (покушение на акт международного терроризма). Источник в правоохранительных органах сообщал агентству, что, по версии следствия, Запорожец, заранее получив информацию, где находится тайник с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного, 9 мая прошлого года взял бомбы и направился к месту проведения в Херсоне праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, но был задержан. Вменяемая ему статья касается акта международного терроризма, то есть совершенного за пределами России, поскольку на тот момент референдум о вхождении в РФ в Херсонской области еще не проходил, пояснял источник.

https://ria.ru/20230117/muryga-1845556459.html

https://ria.ru/20230209/berdyansk-1850717732.html

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ростовская область

херсонская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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