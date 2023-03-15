https://ria.ru/20230315/terakt-1857980727.html
Обвиняемый в подготовке теракта на 9 Мая в Херсоне заявил, что служит в ВСУ
Обвиняемый в подготовке теракта на 9 Мая в Херсоне заявил, что служит в ВСУ - РИА Новости, 15.03.2023
Обвиняемый в подготовке теракта на 9 Мая в Херсоне заявил, что служит в ВСУ
Павел Запорожец, обвиняемый в покушении на теракт, в суде в Ростове-на-Дону заявил, что с 24 февраля 2022 года служит разведчиком в войсках Украины, передает... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T11:43
2023-03-15T11:43
2023-03-15T11:51
специальная военная операция на украине
безопасность
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украина
вооруженные силы украины
ростовская область
херсонская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар – РИА Новости. Павел Запорожец, обвиняемый в покушении на теракт, в суде в Ростове-на-Дону заявил, что с 24 февраля 2022 года служит разведчиком в войсках Украины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В среду Южный окружной военный суд приступил к слушанию дела по существу. В ходе установления личности подсудимого Запорожец сообщил суду, что родился в Херсонской области и является гражданином Украины. На вопрос суда о том, проходил ли он военную службу, подсудимый заявил: "Проходил и прохожу на сегодняшний момент в должности разведчика в вооруженных силах Украины". Звание - сержант. Номер части он назвать отказался. По данным суда, Запорожец обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 361 УК РФ (покушение на акт международного терроризма). Источник в правоохранительных органах сообщал агентству, что, по версии следствия, Запорожец, заранее получив информацию, где находится тайник с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного, 9 мая прошлого года взял бомбы и направился к месту проведения в Херсоне праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, но был задержан. Вменяемая ему статья касается акта международного терроризма, то есть совершенного за пределами России, поскольку на тот момент референдум о вхождении в РФ в Херсонской области еще не проходил, пояснял источник.
https://ria.ru/20230117/muryga-1845556459.html
https://ria.ru/20230209/berdyansk-1850717732.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Обвиняемый в подготовке теракта на 9 Мая в Херсоне заявил, что служит в ВСУ
Обвиняемый в подготовке теракта на 9 Мая в Херсоне заявил, что служит разведчиком в ВСУ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мар – РИА Новости. Павел Запорожец, обвиняемый в покушении на теракт, в суде в Ростове-на-Дону заявил, что с 24 февраля 2022 года служит разведчиком в войсках Украины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В среду Южный окружной военный суд приступил к слушанию дела по существу. В ходе установления личности подсудимого Запорожец сообщил суду, что родился в Херсонской области
и является гражданином Украины. На вопрос суда о том, проходил ли он военную службу, подсудимый заявил: "Проходил и прохожу на сегодняшний момент в должности разведчика в вооруженных силах Украины
". Звание - сержант. Номер части он назвать отказался.
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По данным суда, Запорожец обвиняется по части 3 статьи 30, части 1 статьи 361 УК РФ
(покушение на акт международного терроризма).
Источник в правоохранительных органах сообщал агентству, что, по версии следствия, Запорожец, заранее получив информацию, где находится тайник с готовым взрывным устройством и инструкциями по изготовлению еще одного, 9 мая прошлого года взял бомбы и направился к месту проведения в Херсоне праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, но был задержан.
Вменяемая ему статья касается акта международного терроризма, то есть совершенного за пределами России, поскольку на тот момент референдум о вхождении в РФ в Херсонской области еще не проходил, пояснял источник.
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