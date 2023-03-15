https://ria.ru/20230315/telo-1858040247.html

На пляже в Севастополе обнаружили тело мужчины

На пляже в Севастополе обнаружили тело мужчины - РИА Новости, 15.03.2023

На пляже в Севастополе обнаружили тело мужчины

Тело мужчины обнаружено на одном из пляжей под Севастополем, начата проверка, сообщила РИА Новости представитель крымского главного управления СК РФ Ольга... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:40

2023-03-15T14:40

2023-03-15T14:40

севастополь

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Тело мужчины обнаружено на одном из пляжей под Севастополем, начата проверка, сообщила РИА Новости представитель крымского главного управления СК РФ Ольга Постнова. "Следователями Следственного комитета проводится проверка на предмет установления личности и точной причины смерти, назначены соответствующие экспертизы. Предварительно, на теле отсутствуют следы насильственной смерти", - сказала Постнова. По ее словам, труп обнаружен на пляже в поселке Андреевка под Севастополем. "Труп мужчины вынесло прибоем в состоянии выраженных гнилостных изменений без головы и нижних конечностей", - уточнила Постнова.

https://ria.ru/20230315/telo-1857978114.html

севастополь

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

севастополь, происшествия, республика крым