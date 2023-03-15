https://ria.ru/20230315/telo-1858040247.html
На пляже в Севастополе обнаружили тело мужчины
На пляже в Севастополе обнаружили тело мужчины - РИА Новости, 15.03.2023
На пляже в Севастополе обнаружили тело мужчины
Тело мужчины обнаружено на одном из пляжей под Севастополем, начата проверка, сообщила РИА Новости представитель крымского главного управления СК РФ Ольга... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:40
2023-03-15T14:40
2023-03-15T14:40
севастополь
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Тело мужчины обнаружено на одном из пляжей под Севастополем, начата проверка, сообщила РИА Новости представитель крымского главного управления СК РФ Ольга Постнова. "Следователями Следственного комитета проводится проверка на предмет установления личности и точной причины смерти, назначены соответствующие экспертизы. Предварительно, на теле отсутствуют следы насильственной смерти", - сказала Постнова. По ее словам, труп обнаружен на пляже в поселке Андреевка под Севастополем. "Труп мужчины вынесло прибоем в состоянии выраженных гнилостных изменений без головы и нижних конечностей", - уточнила Постнова.
https://ria.ru/20230315/telo-1857978114.html
севастополь
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, республика крым
Севастополь, Происшествия, Республика Крым
На пляже в Севастополе обнаружили тело мужчины
Следователи обнаружили на пляже в Севастополе тело мужчины, начата проверка
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Тело мужчины обнаружено на одном из пляжей под Севастополем, начата проверка, сообщила РИА Новости представитель крымского главного управления СК РФ Ольга Постнова.
"Следователями Следственного комитета проводится проверка на предмет установления личности и точной причины смерти, назначены соответствующие экспертизы. Предварительно, на теле отсутствуют следы насильственной смерти", - сказала Постнова.
По ее словам, труп обнаружен на пляже в поселке Андреевка под Севастополем.
"Труп мужчины вынесло прибоем в состоянии выраженных гнилостных изменений без головы и нижних конечностей", - уточнила Постнова.
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