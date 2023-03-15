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На пляже в Севастополе обнаружили тело мужчины - РИА Новости, 15.03.2023
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14:40 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/telo-1858040247.html
На пляже в Севастополе обнаружили тело мужчины
На пляже в Севастополе обнаружили тело мужчины - РИА Новости, 15.03.2023
На пляже в Севастополе обнаружили тело мужчины
Тело мужчины обнаружено на одном из пляжей под Севастополем, начата проверка, сообщила РИА Новости представитель крымского главного управления СК РФ Ольга... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:40
2023-03-15T14:40
севастополь
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Тело мужчины обнаружено на одном из пляжей под Севастополем, начата проверка, сообщила РИА Новости представитель крымского главного управления СК РФ Ольга Постнова. "Следователями Следственного комитета проводится проверка на предмет установления личности и точной причины смерти, назначены соответствующие экспертизы. Предварительно, на теле отсутствуют следы насильственной смерти", - сказала Постнова. По ее словам, труп обнаружен на пляже в поселке Андреевка под Севастополем. "Труп мужчины вынесло прибоем в состоянии выраженных гнилостных изменений без головы и нижних конечностей", - уточнила Постнова.
https://ria.ru/20230315/telo-1857978114.html
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севастополь, происшествия, республика крым
Севастополь, Происшествия, Республика Крым
На пляже в Севастополе обнаружили тело мужчины

Следователи обнаружили на пляже в Севастополе тело мужчины, начата проверка

© РИА Новости / Николай Гернет | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Николай Гернет
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Сотрудник Следственного комитета РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости. Тело мужчины обнаружено на одном из пляжей под Севастополем, начата проверка, сообщила РИА Новости представитель крымского главного управления СК РФ Ольга Постнова.
"Следователями Следственного комитета проводится проверка на предмет установления личности и точной причины смерти, назначены соответствующие экспертизы. Предварительно, на теле отсутствуют следы насильственной смерти", - сказала Постнова.
По ее словам, труп обнаружен на пляже в поселке Андреевка под Севастополем.
"Труп мужчины вынесло прибоем в состоянии выраженных гнилостных изменений без головы и нижних конечностей", - уточнила Постнова.
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