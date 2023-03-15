https://ria.ru/20230315/telo-1857978114.html

В Кемеровской области нашли тело подростка, пропавшего несколько дней назад

В Кемеровской области нашли тело подростка, пропавшего несколько дней назад - РИА Новости, 15.03.2023

В Кемеровской области нашли тело подростка, пропавшего несколько дней назад

Пятнадцатилетний подросток исчез в городе Белово Кемеровской области, его тело обнаружено через несколько дней в промзоне, по данному факту возбуждено уголовное РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T11:38

2023-03-15T11:38

2023-03-15T11:38

происшествия

белово

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 15 мар - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток исчез в городе Белово Кемеровской области, его тело обнаружено через несколько дней в промзоне, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. Как отмечает ведомство, заявление об исчезновении 15-летнего подростка в правоохранительные органы города Белово поступило от его бабушки-опекуна 14 марта. Уточняется, что из дома мальчик ушел еще 10 марта. Поскольку несовершеннолетний отсутствовал более четырех суток, следственным отделом по городу Белово было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). "Пятнадцатого марта в ходе поисковых мероприятий в промышленной зоне у заброшенных построек города Белово было обнаружено тело мальчика без видимых телесных повреждений. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины смерти ребенка", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20220525/deti-1790528398.html

белово

кемеровская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, белово, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)