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Трафик Telegram среди россиян вырос в три раза - РИА Новости, 15.03.2023
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14:53 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/telegram-1858045296.html
Трафик Telegram среди россиян вырос в три раза
Трафик Telegram среди россиян вырос в три раза - РИА Новости, 15.03.2023
Трафик Telegram среди россиян вырос в три раза
Трафик мессенджера Telegram в 2022 году вырос среди россиян в 3 раза по сравнению с 2021 годом, также существенно увеличилась доля трафика у социальных сетей... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:53
2023-03-15T14:53
общество
технологии
максут шадаев
россия
telegram
одноклассники
госдума рф
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Трафик мессенджера Telegram в 2022 году вырос среди россиян в 3 раза по сравнению с 2021 годом, также существенно увеличилась доля трафика у социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Если мы берем структуру того, как изменился трафик за год в 2022 году, то понятно, что мы видим, что доля трафика существенно выросла у "ВКонтакте" и "Одноклассников". По Telegram мы видим, что трафик вырос в 3 раза", - сказал Шадаев в Госдуме в ходе заседания комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Шадаев отметил, что значимого роста трафика по видеохостингу Rutube не наблюдается, при этом пользовательские видео активно развиваются во "ВКонтакте". "По многим позициям у нас конкурентная ситуация, но по части пользовательских видео у нас, к сожалению, пока ситуация не очень хорошая", - отметил он.
https://ria.ru/20230314/telegram-1857755712.html
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общество, технологии, максут шадаев, россия, telegram, одноклассники, госдума рф, telegram (приложение)
Общество, Технологии, Максут Шадаев, Россия, Telegram, Одноклассники, Госдума РФ, Telegram (приложение)
Трафик Telegram среди россиян вырос в три раза

Глава Минцифры Шадаев: трафик Telegram среди россиян вырос в три раза в 2022 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкTelegram на экране телефона
Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Трафик мессенджера Telegram в 2022 году вырос среди россиян в 3 раза по сравнению с 2021 годом, также существенно увеличилась доля трафика у социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Если мы берем структуру того, как изменился трафик за год в 2022 году, то понятно, что мы видим, что доля трафика существенно выросла у "ВКонтакте" и "Одноклассников". По Telegram мы видим, что трафик вырос в 3 раза", - сказал Шадаев в Госдуме в ходе заседания комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Шадаев отметил, что значимого роста трафика по видеохостингу Rutube не наблюдается, при этом пользовательские видео активно развиваются во "ВКонтакте".
"По многим позициям у нас конкурентная ситуация, но по части пользовательских видео у нас, к сожалению, пока ситуация не очень хорошая", - отметил он.
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ОбществоТехнологииМаксут ШадаевРоссияTelegramОдноклассникиГосдума РФTelegram (приложение)
 
 
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