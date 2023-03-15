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Тайвань отследил за сутки 28 китайских самолетов вблизи острова - РИА Новости, 15.03.2023
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05:31 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/tayvan-1857921659.html
Тайвань отследил за сутки 28 китайских самолетов вблизи острова
Тайвань отследил за сутки 28 китайских самолетов вблизи острова - РИА Новости, 15.03.2023
Тайвань отследил за сутки 28 китайских самолетов вблизи острова
Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 28 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК),... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T05:31
2023-03-15T05:31
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
в мире
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ПЕКИН, 15 мар – РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 28 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства. Отмечается, что 16 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе четыре истребителя J-11, четыре J-16, два J-10, Су-30, противолодочный самолет Y-8, вертолет Z-9, а также несколько беспилотных летательных аппаратов, включая CH-4, BZK-005. По заявлению ведомства, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230313/tayvan-1857430979.html
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тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, в мире
Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая, В мире
Тайвань отследил за сутки 28 китайских самолетов вблизи острова

Тайвань отследил за сутки 28 самолетов и четыре корабля армии Китая вблизи острова

© Фото : Министерство обороны РФКитайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16
Китайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16 - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : Министерство обороны РФ
Китайский многоцелевой ударный истребитель Шэньян J-16. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 мар – РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 28 самолетов и четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства.
«
"За период с 6.00 14 марта до 6.00 15 марта вокруг Тайваня были зафиксированы 28 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Отмечается, что 16 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе четыре истребителя J-11, четыре J-16, два J-10, Су-30, противолодочный самолет Y-8, вертолет Z-9, а также несколько беспилотных летательных аппаратов, включая CH-4, BZK-005.
По заявлению ведомства, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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ТайваньКитайСШАНэнси ПелосиНародно-освободительная армия КитаяВ мире
 
 
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