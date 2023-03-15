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Источник: в российские войска начали поставлять допзащиту для танков - РИА Новости, 15.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:36 15.03.2023 (обновлено: 09:48 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/tanki-1857917947.html
Источник: в российские войска начали поставлять допзащиту для танков
Источник: в российские войска начали поставлять допзащиту для танков - РИА Новости, 15.03.2023
Источник: в российские войска начали поставлять допзащиту для танков
В российские войска на основании опыта спецоперации на Украине начали поставлять дополнительные комплекты динамической защиты для танков, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T03:36
2023-03-15T09:48
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В российские войска на основании опыта спецоперации на Украине начали поставлять дополнительные комплекты динамической защиты для танков, сообщил РИА Новости информированный источник.Защита поставляется предприятиями оборонно-промышленного комплекса в соответствии с разработанными и испытанными схемами бронирования конкретных типов боевых машин, уточнил он.Источник отметил, что с дополнительной защитой возрастает устойчивость танка, в том числе к бронебойным опереннным подкалиберным снарядам — бронестойкость в бортовой проекции теперь практически сравнивается с самой крепкой лобовой проекцией.Необходимость дополнительной защиты обусловлена характером боевых действий в рамках спецоперации, в том числе особенностями применения танков и складывающейся тактической обстановки, наличием новых противотанковых средств, включая использование беспилотников, пояснил источник.Как отметил собеседник, подобные дополнительные секции защиты устанавливаются как на различные модификации танков Т-72Б, Т-72Б3, Т-80, так и на новейшие Т-90М "Прорыв".
https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856295135.html
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украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность
Источник: в российские войска начали поставлять допзащиту для танков

В российские войска начали поставлять дополнительные комплекты защиты для танков

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв"
Танк Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танк Т-90М "Прорыв". Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В российские войска на основании опыта спецоперации на Украине начали поставлять дополнительные комплекты динамической защиты для танков, сообщил РИА Новости информированный источник.
Защита поставляется предприятиями оборонно-промышленного комплекса в соответствии с разработанными и испытанными схемами бронирования конкретных типов боевых машин, уточнил он.
«

"Это позволяет ремонтным батальонам, руководствуясь соответствующими оперативно разработанными рекомендациями, непосредственно в частях на передовой монтировать на танки дополнительную защиту от противотанковых боеприпасов, делая ее фактически всеракурсной. В результате значительно повышается боевая устойчивость, защищенность и живучесть российских машин", — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что с дополнительной защитой возрастает устойчивость танка, в том числе к бронебойным опереннным подкалиберным снарядам — бронестойкость в бортовой проекции теперь практически сравнивается с самой крепкой лобовой проекцией.
Необходимость дополнительной защиты обусловлена характером боевых действий в рамках спецоперации, в том числе особенностями применения танков и складывающейся тактической обстановки, наличием новых противотанковых средств, включая использование беспилотников, пояснил источник.
Как отметил собеседник, подобные дополнительные секции защиты устанавливаются как на различные модификации танков Т-72Б, Т-72Б3, Т-80, так и на новейшие Т-90М "Прорыв".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБезопасность
 
 
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