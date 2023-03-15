https://ria.ru/20230315/tanki-1857917947.html

Источник: в российские войска начали поставлять допзащиту для танков

Источник: в российские войска начали поставлять допзащиту для танков - РИА Новости, 15.03.2023

Источник: в российские войска начали поставлять допзащиту для танков

В российские войска на основании опыта спецоперации на Украине начали поставлять дополнительные комплекты динамической защиты для танков, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T03:36

2023-03-15T03:36

2023-03-15T09:48

специальная военная операция на украине

украина

безопасность

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В российские войска на основании опыта спецоперации на Украине начали поставлять дополнительные комплекты динамической защиты для танков, сообщил РИА Новости информированный источник.Защита поставляется предприятиями оборонно-промышленного комплекса в соответствии с разработанными и испытанными схемами бронирования конкретных типов боевых машин, уточнил он.Источник отметил, что с дополнительной защитой возрастает устойчивость танка, в том числе к бронебойным опереннным подкалиберным снарядам — бронестойкость в бортовой проекции теперь практически сравнивается с самой крепкой лобовой проекцией.Необходимость дополнительной защиты обусловлена характером боевых действий в рамках спецоперации, в том числе особенностями применения танков и складывающейся тактической обстановки, наличием новых противотанковых средств, включая использование беспилотников, пояснил источник.Как отметил собеседник, подобные дополнительные секции защиты устанавливаются как на различные модификации танков Т-72Б, Т-72Б3, Т-80, так и на новейшие Т-90М "Прорыв".

https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856295135.html

украина

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украина, безопасность