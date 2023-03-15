https://ria.ru/20230315/tanki-1857917947.html
Источник: в российские войска начали поставлять допзащиту для танков
Источник: в российские войска начали поставлять допзащиту для танков - РИА Новости, 15.03.2023
Источник: в российские войска начали поставлять допзащиту для танков
В российские войска на основании опыта спецоперации на Украине начали поставлять дополнительные комплекты динамической защиты для танков, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T03:36
2023-03-15T03:36
2023-03-15T09:48
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854398855_0:284:3072:2011_1920x0_80_0_0_1ab996a3bf6ef64c89b811c817acc2af.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В российские войска на основании опыта спецоперации на Украине начали поставлять дополнительные комплекты динамической защиты для танков, сообщил РИА Новости информированный источник.Защита поставляется предприятиями оборонно-промышленного комплекса в соответствии с разработанными и испытанными схемами бронирования конкретных типов боевых машин, уточнил он.Источник отметил, что с дополнительной защитой возрастает устойчивость танка, в том числе к бронебойным опереннным подкалиберным снарядам — бронестойкость в бортовой проекции теперь практически сравнивается с самой крепкой лобовой проекцией.Необходимость дополнительной защиты обусловлена характером боевых действий в рамках спецоперации, в том числе особенностями применения танков и складывающейся тактической обстановки, наличием новых противотанковых средств, включая использование беспилотников, пояснил источник.Как отметил собеседник, подобные дополнительные секции защиты устанавливаются как на различные модификации танков Т-72Б, Т-72Б3, Т-80, так и на новейшие Т-90М "Прорыв".
https://ria.ru/20230307/spetsoperatsiya-1856295135.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854398855_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d08d81c5d1258302bb5d63f711ff8f58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность
Источник: в российские войска начали поставлять допзащиту для танков
В российские войска начали поставлять дополнительные комплекты защиты для танков
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В российские войска на основании опыта спецоперации на Украине начали поставлять дополнительные комплекты динамической защиты для танков, сообщил РИА Новости информированный источник.
Защита поставляется предприятиями оборонно-промышленного комплекса в соответствии с разработанными и испытанными схемами бронирования конкретных типов боевых машин, уточнил он.
«
"Это позволяет ремонтным батальонам, руководствуясь соответствующими оперативно разработанными рекомендациями, непосредственно в частях на передовой монтировать на танки дополнительную защиту от противотанковых боеприпасов, делая ее фактически всеракурсной. В результате значительно повышается боевая устойчивость, защищенность и живучесть российских машин", — сказал собеседник агентства.
Источник отметил, что с дополнительной защитой возрастает устойчивость танка, в том числе к бронебойным опереннным подкалиберным снарядам — бронестойкость в бортовой проекции теперь практически сравнивается с самой крепкой лобовой проекцией.
Необходимость дополнительной защиты обусловлена характером боевых действий в рамках спецоперации, в том числе особенностями применения танков и складывающейся тактической обстановки, наличием новых противотанковых средств, включая использование беспилотников, пояснил источник.
Как отметил собеседник, подобные дополнительные секции защиты устанавливаются как на различные модификации танков Т-72Б, Т-72Б3, Т-80, так и на новейшие Т-90М "Прорыв".
Минобороны показало уничтожение позиций ВСУ танками Т-90М "Прорыв"