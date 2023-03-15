В табачной индустрии рассказали о развитии российского рынка
© пресс-служба Калужской табачной фабрикиФорум World Tobacco Middle East
© пресс-служба Калужской табачной фабрики
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Рынок отечественной табачной продукции развивается, что наглядно показала прошедшая недавно 30-я юбилейная выставка "Продэкспо-2023", рассказали РИА Новости представители индустрии.
Ранее региональные коллективные экспозиции на "Продэкспо-2023" представили более 45 субъектов Российской Федерации, а именно 1 565 компаний. Это, как отметили организаторы, "положительно скажется на развитии продовольственного рынка страны".
"Неправильно сразу ждать от подобных мероприятий, каких-то результатов. Это скорее долгосрочная работа. Это способ напомнить о себе, дать понимание заинтересованным о том, что ты развиваешься и являешься надежным партнером и сильным конкурентом. И да, КТФ принимает участие, как во всероссийских, так и в международных выставках, и каждая из них важна по-своему. Но, в приоритете для нас, конечно же, отечественный рынок, российский потребитель и его предпочтения", - рассказал соучредитель "КТФ" Ваге Григорян.
Ранее региональные коллективные экспозиции на "Продэкспо-2023" представили более 45 субъектов Российской Федерации, а именно 1 565 компаний. Это, как отметили организаторы, "положительно скажется на развитии продовольственного рынка страны".
"Неправильно сразу ждать от подобных мероприятий, каких-то результатов. Это скорее долгосрочная работа. Это способ напомнить о себе, дать понимание заинтересованным о том, что ты развиваешься и являешься надежным партнером и сильным конкурентом. И да, КТФ принимает участие, как во всероссийских, так и в международных выставках, и каждая из них важна по-своему. Но, в приоритете для нас, конечно же, отечественный рынок, российский потребитель и его предпочтения", - рассказал соучредитель "КТФ" Ваге Григорян.
По словам коммерческого директора торгового дома, за минувший год узнаваемость компании существенно повысилась. Также фабрика расширила ассортимент продукции - отечественные товары постепенно становятся более популярными у россиян.
"Увеличились количество и география посетителей. Спустя 5 дней мы приобрели 149 новых контактов и расширили условия договоров с 30 действующими", - отметили в "КТФ".
Ранее в табачной индустрии призвали российское правительство усилить поддержку отечественных производителей. В частности, ввести кредитование на льготных условиях, а также производить оплату акциза "не наперед, как сейчас, а постфактум".