https://ria.ru/20230315/tabak-1857958107.html

В табачной индустрии рассказали о развитии российского рынка

В табачной индустрии рассказали о развитии российского рынка - РИА Новости, 15.03.2023

В табачной индустрии рассказали о развитии российского рынка

Рынок отечественной табачной продукции развивается, что наглядно показала прошедшая недавно 30-я юбилейная выставка "Продэкспо-2023", рассказали РИА Новости... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T10:43

2023-03-15T10:43

2023-03-15T10:43

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835952815_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2d5adebdecbdcc5ef4f4a9d4f1944b6e.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Рынок отечественной табачной продукции развивается, что наглядно показала прошедшая недавно 30-я юбилейная выставка "Продэкспо-2023", рассказали РИА Новости представители индустрии.Ранее региональные коллективные экспозиции на "Продэкспо-2023" представили более 45 субъектов Российской Федерации, а именно 1 565 компаний. Это, как отметили организаторы, "положительно скажется на развитии продовольственного рынка страны"."Неправильно сразу ждать от подобных мероприятий, каких-то результатов. Это скорее долгосрочная работа. Это способ напомнить о себе, дать понимание заинтересованным о том, что ты развиваешься и являешься надежным партнером и сильным конкурентом. И да, КТФ принимает участие, как во всероссийских, так и в международных выставках, и каждая из них важна по-своему. Но, в приоритете для нас, конечно же, отечественный рынок, российский потребитель и его предпочтения", - рассказал соучредитель "КТФ" Ваге Григорян.По словам коммерческого директора торгового дома, за минувший год узнаваемость компании существенно повысилась. Также фабрика расширила ассортимент продукции - отечественные товары постепенно становятся более популярными у россиян. "Увеличились количество и география посетителей. Спустя 5 дней мы приобрели 149 новых контактов и расширили условия договоров с 30 действующими", - отметили в "КТФ".Ранее в табачной индустрии призвали российское правительство усилить поддержку отечественных производителей. В частности, ввести кредитование на льготных условиях, а также производить оплату акциза "не наперед, как сейчас, а постфактум".

https://ria.ru/20230309/tabak-1856855782.html

https://ria.ru/20230213/sigarety-1851590782.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика