https://ria.ru/20230315/svo-1858036089.html
Путин призвал поддерживать семьи участников СВО
Путин призвал поддерживать семьи участников СВО - РИА Новости, 15.03.2023
Путин призвал поддерживать семьи участников СВО
Президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры заявил, что надо разбираться в каждом конкретном случае по обращениям семей участников СВО, они должны... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:30
2023-03-15T14:30
2023-03-15T15:24
специальная военная операция на украине
генеральная прокуратура рф
безопасность
владимир путин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры заявил, что надо разбираться в каждом конкретном случае по обращениям семей участников СВО, они должны получать всю необходимую поддержку."И, конечно, особое значение имеет защита прокурорами основополагающих прав военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей. В текущем году необходимо активизировать работу на этом направлении, сделать все, чтобы она была предметной и адресной. Прошу разбираться в каждом конкретном проблемном случае отдельно, незамедлительно реагировать на обращения и жалобы, если такие поступают", - сказал Путин.Все участники специальной военной операции должны быть своевременно обеспечены денежным и иными видами довольствия, подчеркнул президент."Точно так же, оперативно и в полном объеме, они должны получать медицинскую и социальную помощь, содействие в реабилитации, трудоустройстве, а семьи погибших наших товарищей – всю необходимую поддержку. Прошу здесь плотно взаимодействовать и с федеральными, и с региональными, и с местными органами власти", - отметил Путин.
https://ria.ru/20230315/vyplaty-1858040686.html
РИА Новости
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7 495 645-6601
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"Они должны получать поддержку". Путин о помощи семьям участников СВО
ПУТИН НА КОЛЛЕГИИ ГЕНПРОКУРАТУРЫ: НАДО РАЗБИРАТЬСЯ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ ПО ОБРАЩЕНИЯМ СЕМЕЙ УЧАСТНИКОВ СВО, ОНИ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ ПОДДЕРЖКУ
2023-03-15T14:30
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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генеральная прокуратура рф, безопасность, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Генеральная прокуратура РФ, Безопасность, Владимир Путин
Путин призвал поддерживать семьи участников СВО
Путин призвал разбирать каждое обращение семей участников СВО
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры заявил, что надо разбираться в каждом конкретном случае по обращениям семей участников СВО, они должны получать всю необходимую поддержку.
"И, конечно, особое значение имеет защита прокурорами основополагающих прав военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей. В текущем году необходимо активизировать работу на этом направлении, сделать все, чтобы она была предметной и адресной. Прошу разбираться в каждом конкретном проблемном случае отдельно, незамедлительно реагировать на обращения и жалобы, если такие поступают", - сказал Путин
.
Все участники специальной военной операции должны быть своевременно обеспечены денежным и иными видами довольствия, подчеркнул президент.
"Точно так же, оперативно и в полном объеме, они должны получать медицинскую и социальную помощь, содействие в реабилитации, трудоустройстве, а семьи погибших наших товарищей – всю необходимую поддержку. Прошу здесь плотно взаимодействовать и с федеральными, и с региональными, и с местными органами власти", - отметил Путин.
Краснов поручил навести порядок с региональными выплатами участникам СВО