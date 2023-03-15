https://ria.ru/20230315/svo-1858036089.html

Путин призвал поддерживать семьи участников СВО

Путин призвал поддерживать семьи участников СВО - РИА Новости, 15.03.2023

Путин призвал поддерживать семьи участников СВО

Президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры заявил, что надо разбираться в каждом конкретном случае по обращениям семей участников СВО, они должны... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:30

2023-03-15T14:30

2023-03-15T15:24

специальная военная операция на украине

генеральная прокуратура рф

безопасность

владимир путин

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры заявил, что надо разбираться в каждом конкретном случае по обращениям семей участников СВО, они должны получать всю необходимую поддержку."И, конечно, особое значение имеет защита прокурорами основополагающих прав военнослужащих, участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей. В текущем году необходимо активизировать работу на этом направлении, сделать все, чтобы она была предметной и адресной. Прошу разбираться в каждом конкретном проблемном случае отдельно, незамедлительно реагировать на обращения и жалобы, если такие поступают", - сказал Путин.Все участники специальной военной операции должны быть своевременно обеспечены денежным и иными видами довольствия, подчеркнул президент."Точно так же, оперативно и в полном объеме, они должны получать медицинскую и социальную помощь, содействие в реабилитации, трудоустройстве, а семьи погибших наших товарищей – всю необходимую поддержку. Прошу здесь плотно взаимодействовать и с федеральными, и с региональными, и с местными органами власти", - отметил Путин.

https://ria.ru/20230315/vyplaty-1858040686.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Они должны получать поддержку". Путин о помощи семьям участников СВО ПУТИН НА КОЛЛЕГИИ ГЕНПРОКУРАТУРЫ: НАДО РАЗБИРАТЬСЯ В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ ПО ОБРАЩЕНИЯМ СЕМЕЙ УЧАСТНИКОВ СВО, ОНИ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ ПОДДЕРЖКУ 2023-03-15T14:30 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

генеральная прокуратура рф, безопасность, владимир путин