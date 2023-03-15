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"Мой главный кошмар". Американский генерал раскрыл сценарий мировой войны - РИА Новости, 15.03.2023
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15:51 15.03.2023 (обновлено: 16:02 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/stsenariy-1858066529.html
"Мой главный кошмар". Американский генерал раскрыл сценарий мировой войны
"Мой главный кошмар". Американский генерал раскрыл сценарий мировой войны - РИА Новости, 15.03.2023
"Мой главный кошмар". Американский генерал раскрыл сценарий мировой войны
Военный конфликт планетарного масштаба может произойти из-за отсутствия каналов связи между великими державами во время серьезных ЧП, пишет Daily Mail со... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:51
2023-03-15T16:02
политика
россия
черное море
сша
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Военный конфликт планетарного масштаба может произойти из-за отсутствия каналов связи между великими державами во время серьезных ЧП, пишет Daily Mail со ссылкой на заявление генерала, коменданта Корпуса морской пехоты США Дэвида Бергера.По словам офицера, столкновение летательных аппаратов двух государств в результате их сближения может перерасти в конфликт в том случае, если между военно-политическим руководством обеих сторон плохо налажен контакт для урегулирования ситуации."Возможно, это мой главный страх", — заявил генерал.Накануне Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района над Черным морем, где в период специальной операции установлен временный режим использования воздушного пространства. По данным министерства, БПЛА летел в сторону Крыма. Российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, уточнили в ведомстве.Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, резюмировали в Минобороны.
https://ria.ru/20230315/ssha-1858047154.html
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политика, россия, черное море, сша
Политика, Россия, Черное море, США
"Мой главный кошмар". Американский генерал раскрыл сценарий мировой войны

Генерал ВС США Бергер: мировая война может начаться из-за отсутствия связи во время ЧП

© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Christine GroeningАмериканский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Christine Groening
Американский истребитель F-35A Lightning II. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Военный конфликт планетарного масштаба может произойти из-за отсутствия каналов связи между великими державами во время серьезных ЧП, пишет Daily Mail со ссылкой на заявление генерала, коменданта Корпуса морской пехоты США Дэвида Бергера.
По словам офицера, столкновение летательных аппаратов двух государств в результате их сближения может перерасти в конфликт в том случае, если между военно-политическим руководством обеих сторон плохо налажен контакт для урегулирования ситуации.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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Вчера, 14:56
"Возможно, это мой главный страх", — заявил генерал.
Накануне Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района над Черным морем, где в период специальной операции установлен временный режим использования воздушного пространства. По данным министерства, БПЛА летел в сторону Крыма. Российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, уточнили в ведомстве.
Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, резюмировали в Минобороны.
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