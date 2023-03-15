https://ria.ru/20230315/strelba-1858075879.html
При стрельбе в Вятских Полянах ранен полицейский
При стрельбе в Вятских Полянах ранен полицейский - РИА Новости, 15.03.2023
При стрельбе в Вятских Полянах ранен полицейский
Сотрудник полиции получили ранение рикошетом в Вятских Полянах, где пьяный местный житель открыл стрельбу из окна, сообщает УМВД по Кировской области. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T16:19
2023-03-15T16:19
2023-03-15T19:31
происшествия
вятские поляны
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Сотрудник полиции получили ранение рикошетом в Вятских Полянах, где пьяный местный житель открыл стрельбу из окна, сообщает УМВД по Кировской области.Сообщение о том, что в Вятских Полянах на улице Профсоюзной мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры, поступило в полицию в среду в 11.00."На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Вятскополянский". Как выяснилось, в квартире проживает 47-летний мужчина, являющийся охотником. Стрельбу вел из охотничьего гладкоствольного полуавтоматического ружья. Территория была оцеплена, граждане с прилегающей территории эвакуированы. Одним из выпущенных дробовых зарядов рикошетом ранило сотрудника полиции, его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.В ходе специальных мероприятий полицейские при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали мужчину, находившегося в состоянии опьянения. С места происшествия изъято оружие, из которого он вел стрельбу, и его второе огнестрельное гладкоствольное ружье.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов по статье 317 УК РФ.
https://ria.ru/20230315/strelba-1858066255.html
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вятские поляны
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Следователи в квартире мужчины, открывшего стрельбу из окна в Вятских Полянах
Кадры из квартиры мужчины, напившегося и открывшего стрельбу из окна в Вятских Полянах
2023-03-15T16:19
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, вятские поляны, кировская область
Происшествия, Вятские Поляны, Кировская область
При стрельбе в Вятских Полянах ранен полицейский
В Вятских Полянах, где мужчина стрелял из окна, ранен полицейский
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости.
Сотрудник полиции получили ранение рикошетом в Вятских Полянах, где пьяный местный житель открыл стрельбу из окна, сообщает
УМВД по Кировской области.
Сообщение о том, что в Вятских Полянах на улице Профсоюзной мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры, поступило в полицию в среду в 11.00.
В Кировской области задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна
"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Вятскополянский". Как выяснилось, в квартире проживает 47-летний мужчина, являющийся охотником. Стрельбу вел из охотничьего гладкоствольного полуавтоматического ружья. Территория была оцеплена, граждане с прилегающей территории эвакуированы. Одним из выпущенных дробовых зарядов рикошетом ранило сотрудника полиции, его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
В ходе специальных мероприятий полицейские при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали мужчину, находившегося в состоянии опьянения. С места происшествия изъято оружие, из которого он вел стрельбу, и его второе огнестрельное гладкоствольное ружье.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов по статье 317 УК РФ.
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