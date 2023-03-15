https://ria.ru/20230315/strelba-1858075879.html

При стрельбе в Вятских Полянах ранен полицейский

При стрельбе в Вятских Полянах ранен полицейский - РИА Новости, 15.03.2023

При стрельбе в Вятских Полянах ранен полицейский

Сотрудник полиции получили ранение рикошетом в Вятских Полянах, где пьяный местный житель открыл стрельбу из окна, сообщает УМВД по Кировской области. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T16:19

2023-03-15T16:19

2023-03-15T19:31

происшествия

вятские поляны

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Сотрудник полиции получили ранение рикошетом в Вятских Полянах, где пьяный местный житель открыл стрельбу из окна, сообщает УМВД по Кировской области.Сообщение о том, что в Вятских Полянах на улице Профсоюзной мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры, поступило в полицию в среду в 11.00."На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Вятскополянский". Как выяснилось, в квартире проживает 47-летний мужчина, являющийся охотником. Стрельбу вел из охотничьего гладкоствольного полуавтоматического ружья. Территория была оцеплена, граждане с прилегающей территории эвакуированы. Одним из выпущенных дробовых зарядов рикошетом ранило сотрудника полиции, его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.В ходе специальных мероприятий полицейские при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали мужчину, находившегося в состоянии опьянения. С места происшествия изъято оружие, из которого он вел стрельбу, и его второе огнестрельное гладкоствольное ружье.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов по статье 317 УК РФ.

https://ria.ru/20230315/strelba-1858066255.html

https://ria.ru/20221114/anapa-1831487255.html

вятские поляны

кировская область

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Следователи в квартире мужчины, открывшего стрельбу из окна в Вятских Полянах Кадры из квартиры мужчины, напившегося и открывшего стрельбу из окна в Вятских Полянах 2023-03-15T16:19 true PT0M23S

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Дарья Буймова

происшествия, вятские поляны, кировская область