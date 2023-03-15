https://ria.ru/20230315/strelba-1858066255.html
В Кировской области задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна
В Кировской области задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна - РИА Новости, 15.03.2023
В Кировской области задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна
Пьяный мужчина, открывший стрельбу из окна в городе Вятские Поляны Кировской области, задержан, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:50
2023-03-15T15:50
2023-03-15T19:31
происшествия
кировская область
вятские поляны
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Пьяный мужчина, открывший стрельбу из окна в городе Вятские Поляны Кировской области, задержан, сообщает прокуратура региона."Правонарушитель задержан. Следственные органы расследуют уголовное дело по статье. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", – говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в управлении Росгвардии по ПФО, "гражданин задержан сотрудниками СОБР Управления Росгвардии по Республике Татарстан, оружие не применялось". Мужчина передан правоохранительным органам.Ранее местный житель в состоянии алкогольного опьянения закрылся в своей квартире и произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья. Сообщалось, что по оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья. Полиция оцепила прилегающую территорию.Город Вятские Поляны расположен на крайнем юге Кировской области на правом крутом берегу реки Вятка недалеко от границ Татарстана и Удмуртии. По данным на 2021 год, в нем проживает около 30 тысяч человек.
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кировская область
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internet-group@rian.ru
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Кадры задержания стрелка из Вятских Полян. Видео Росгвардии
Кадры задержания стрелка из Вятских Полян. Видео Росгвардии
2023-03-15T15:50
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PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кировская область, вятские поляны, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Кировская область, Вятские Поляны, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Кировской области задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна
В Вятских Полянах Кировской области задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна