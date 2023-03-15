https://ria.ru/20230315/strelba-1858066255.html

В Кировской области задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна

В Кировской области задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна - РИА Новости, 15.03.2023

В Кировской области задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна

Пьяный мужчина, открывший стрельбу из окна в городе Вятские Поляны Кировской области, задержан, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T15:50

2023-03-15T15:50

2023-03-15T19:31

происшествия

кировская область

вятские поляны

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Пьяный мужчина, открывший стрельбу из окна в городе Вятские Поляны Кировской области, задержан, сообщает прокуратура региона."Правонарушитель задержан. Следственные органы расследуют уголовное дело по статье. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", – говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в управлении Росгвардии по ПФО, "гражданин задержан сотрудниками СОБР Управления Росгвардии по Республике Татарстан, оружие не применялось". Мужчина передан правоохранительным органам.Ранее местный житель в состоянии алкогольного опьянения закрылся в своей квартире и произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья. Сообщалось, что по оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья. Полиция оцепила прилегающую территорию.Город Вятские Поляны расположен на крайнем юге Кировской области на правом крутом берегу реки Вятка недалеко от границ Татарстана и Удмуртии. По данным на 2021 год, в нем проживает около 30 тысяч человек.

https://ria.ru/20230306/arest-1856153604.html

кировская область

вятские поляны

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания стрелка из Вятских Полян. Видео Росгвардии Кадры задержания стрелка из Вятских Полян. Видео Росгвардии 2023-03-15T15:50 true PT0M49S

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Кирилл Волков

происшествия, кировская область, вятские поляны, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)