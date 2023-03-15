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В Кировской области пьяный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры - РИА Новости, 15.03.2023
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12:56 15.03.2023 (обновлено: 13:56 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/strelba-1858005933.html
В Кировской области пьяный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры
В Кировской области пьяный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры - РИА Новости, 15.03.2023
В Кировской области пьяный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры
Пьяный мужчина открыл стрельбу из окна в городе Вятские Поляны Кировской области, пострадавших нет, ситуация под контролем, сообщил губернатор региона Александр РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:56
2023-03-15T13:56
происшествия
кировская область
вятские поляны
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Пьяный мужчина открыл стрельбу из окна в городе Вятские Поляны Кировской области, пострадавших нет, ситуация под контролем, сообщил губернатор региона Александр Соколов."По ситуации в Вятских Полянах. Мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры. По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья. Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно. Других людей в квартире нет", - написал глава Кировской области в своем телеграм-канале.Он отметил, что полиция быстро оцепила прилегающую территорию. "Пострадавших нет. СОБР в пути. Переговорил с начальником УМВД, ситуация под контролем", - заявил Соколов.Как сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Вятских Полян, произошел семейный скандал. "Бытовой семейный скандал… Нам только вызов сделан и все. Жена сообщила, что муж несколько дней пьет и схватился за ружье", - сообщили агентству в диспетчерской службе.В региональном управлении МВД агентству сообщили, что "в полицию поступило сообщение, что местный житель в состоянии алкогольного опьянения закрылся в своей квартире и произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья". На месте работают сотрудники полиции, информация уточняется.Город Вятские Поляны расположен на крайнем юге Кировской области на правом крутом берегу реки Вятка недалеко от границ Татарстана и Удмуртии. По данным на 2021 год в нем проживает около 30 тысяч человек.
https://ria.ru/20230312/strelba-1857341802.html
кировская область
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происшествия, кировская область, вятские поляны
Происшествия, Кировская область, Вятские Поляны
В Кировской области пьяный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры

Пьяный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в кировском городе Вятские Поляны

© Фото : СУСК РФ по Кировской областиНа месте стрельбы из окна жилого дома в городе Вятские Поляны
На месте стрельбы из окна жилого дома в городе Вятские Поляны - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : СУСК РФ по Кировской области
На месте стрельбы из окна жилого дома в городе Вятские Поляны
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар - РИА Новости. Пьяный мужчина открыл стрельбу из окна в городе Вятские Поляны Кировской области, пострадавших нет, ситуация под контролем, сообщил губернатор региона Александр Соколов.
"По ситуации в Вятских Полянах. Мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры. По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья. Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно. Других людей в квартире нет", - написал глава Кировской области в своем телеграм-канале.
Он отметил, что полиция быстро оцепила прилегающую территорию. "Пострадавших нет. СОБР в пути. Переговорил с начальником УМВД, ситуация под контролем", - заявил Соколов.
Как сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе Вятских Полян, произошел семейный скандал. "Бытовой семейный скандал… Нам только вызов сделан и все. Жена сообщила, что муж несколько дней пьет и схватился за ружье", - сообщили агентству в диспетчерской службе.
В региональном управлении МВД агентству сообщили, что "в полицию поступило сообщение, что местный житель в состоянии алкогольного опьянения закрылся в своей квартире и произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья". На месте работают сотрудники полиции, информация уточняется.
Город Вятские Поляны расположен на крайнем юге Кировской области на правом крутом берегу реки Вятка недалеко от границ Татарстана и Удмуртии. По данным на 2021 год в нем проживает около 30 тысяч человек.
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ПроисшествияКировская областьВятские Поляны
 
 
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