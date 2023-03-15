https://ria.ru/20230315/ssha-1858085871.html

Британцы обвинили США в лицемерии после инцидента с беспилотником у Крыма

Британцы обвинили США в лицемерии после инцидента с беспилотником у Крыма - РИА Новости, 15.03.2023

Британцы обвинили США в лицемерии после инцидента с беспилотником у Крыма

Читатели британской газеты The Times раскритиковали Соединенные Штаты после инцидента с беспилотником MQ-9, упавшим в Черном море, обвинив Белый дом в акте... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T16:48

2023-03-15T16:48

2023-03-15T21:00

в мире

россия

черное море

сша

mq-9 reaper (беспилотник ввс сша)

инцидент с американским беспилотником над черным морем

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты The Times раскритиковали Соединенные Штаты после инцидента с беспилотником MQ-9, упавшим в Черном море, обвинив Белый дом в акте агрессии против России.Пользователи портала не согласились с тем, что американский дрон лишь "выполнял рутинные задания" и у него не было никакой особой миссии."Американское командование сообщает, что их "летательный аппарат MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве". То есть он как обычно шпионил за Крымом, вмешиваясь в чужие дела. Как будто уничтожения "Северных потоков" было недостаточно. Очередной акт агрессии со стороны Соединенных Штатов", — пожаловался Alistair Moore."Америка применила ракеты, когда увидела в своем небе китайский воздушный шар. Но при этом она ожидает, что Россия позволит американскому беспилотнику вести наблюдение и собирать разведданные, которые затем будут переданы украинцам? Давайте будем реально смотреть на вещи", — предложил Duncan M McFarlane."Это очередная провокация, устроенная Соединенными Штатами", — отметил Bill Carson."Интересно, как отреагировали бы американцы, если бы какой-нибудь российский беспилотник появился у берегов Нью-Йорка?" — поинтересовался Kevin Laughlin.Как сообщило Министерство обороны России, американский летательный аппарат MQ-9 упал в Черное море из-за собственного резкого маневрирования. Там уточнили, что инцидент произошел вчера утром в районе Крыма. По данным ведомства, дрон с выключенными транспондерами летел в направлении российской границы, нарушив район временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858040063.html

https://ria.ru/20230315/posledstviya-1857977845.html

россия

черное море

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в мире, россия, черное море, сша, mq-9 reaper (беспилотник ввс сша), инцидент с американским беспилотником над черным морем