https://ria.ru/20230315/ssha-1858047154.html

Россия знает, какие цели у американцев в Черном море, заявил Нарышкин

Россия знает, какие цели у американцев в Черном море, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.03.2023

Россия знает, какие цели у американцев в Черном море, заявил Нарышкин

Россия подробно знает и понимает, какие цели у разведывательной деятельности США в Черном море, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:56

2023-03-15T14:56

2023-03-15T15:35

сша

россия

безопасность

сергей нарышкин

черное море

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия подробно знает и понимает, какие цели у разведывательной деятельности США в Черном море, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Мы довольно подробно знаем и понимаем, какие цели у американцев в связи с разведывательной деятельностью, использованием технических средств, и стараемся выявить те объекты и территории, которые для них представляют наибольший интерес", - сказал Нарышкин журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", комментируя инцидент с американским беспилотником. На вопрос, насколько активно США проводят разведку в районе Черного моря, директор СВР уточнил: "Очень активно, используя все средства и космической, и визуальной разведки, радиоразведки".Ранее Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района над Черным морем, где в период СВО установлен временный режим использования воздушного пространства. По данным министерства, БПЛА летел в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отмечали в Минобороны.Российские истребители, по заявлению военного ведомства, не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.

https://ria.ru/20230315/bpla-1858024184.html

сша

россия

черное море

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

сша, россия, безопасность, сергей нарышкин, черное море, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)