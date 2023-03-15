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Россия знает, какие цели у американцев в Черном море, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.03.2023
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14:56 15.03.2023 (обновлено: 15:35 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/ssha-1858047154.html
Россия знает, какие цели у американцев в Черном море, заявил Нарышкин
Россия знает, какие цели у американцев в Черном море, заявил Нарышкин - РИА Новости, 15.03.2023
Россия знает, какие цели у американцев в Черном море, заявил Нарышкин
Россия подробно знает и понимает, какие цели у разведывательной деятельности США в Черном море, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:56
2023-03-15T15:35
сша
россия
безопасность
сергей нарышкин
черное море
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия подробно знает и понимает, какие цели у разведывательной деятельности США в Черном море, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Мы довольно подробно знаем и понимаем, какие цели у американцев в связи с разведывательной деятельностью, использованием технических средств, и стараемся выявить те объекты и территории, которые для них представляют наибольший интерес", - сказал Нарышкин журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", комментируя инцидент с американским беспилотником. На вопрос, насколько активно США проводят разведку в районе Черного моря, директор СВР уточнил: "Очень активно, используя все средства и космической, и визуальной разведки, радиоразведки".Ранее Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района над Черным морем, где в период СВО установлен временный режим использования воздушного пространства. По данным министерства, БПЛА летел в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отмечали в Минобороны.Российские истребители, по заявлению военного ведомства, не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.
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сша, россия, безопасность, сергей нарышкин, черное море, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
США, Россия, Безопасность, Сергей Нарышкин, Черное море, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Россия знает, какие цели у американцев в Черном море, заявил Нарышкин

Нарышкин заявил, что Россия понимает, какие цели преследуют США в Черном море

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Россия подробно знает и понимает, какие цели у разведывательной деятельности США в Черном море, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Мы довольно подробно знаем и понимаем, какие цели у американцев в связи с разведывательной деятельностью, использованием технических средств, и стараемся выявить те объекты и территории, которые для них представляют наибольший интерес", - сказал Нарышкин журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин", комментируя инцидент с американским беспилотником. На вопрос, насколько активно США проводят разведку в районе Черного моря, директор СВР уточнил: "Очень активно, используя все средства и космической, и визуальной разведки, радиоразведки".
Ранее Минобороны России сообщило, что утром 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper с выключенными транспондерами нарушил границы района над Черным морем, где в период СВО установлен временный режим использования воздушного пространства. По данным министерства, БПЛА летел в сторону границы России в Крыму, российские истребители подняли в воздух для идентификации нарушителя. Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду, отмечали в Минобороны.
Российские истребители, по заявлению военного ведомства, не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.
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СШАРоссияБезопасностьСергей НарышкинЧерное мореСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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