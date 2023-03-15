https://ria.ru/20230315/ssha-1857937822.html

Херш: США могут вмешаться в конфликт на Украине в случае провала ВСУ

Херш: США могут вмешаться в конфликт на Украине в случае провала ВСУ - РИА Новости, 15.03.2023

Херш: США могут вмешаться в конфликт на Украине в случае провала ВСУ

Силы США могут напрямую вмешаться в украинский кризис в случае провала ВСУ, заявил американский журналист, автор расследования о диверсии на "Северных потоках"... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T09:05

2023-03-15T09:05

2023-03-15T11:43

в мире

сша

украина

сталинград

джо байден

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Силы США могут напрямую вмешаться в украинский кризис в случае провала ВСУ, заявил американский журналист, автор расследования о диверсии на "Северных потоках" Сеймур Херш на встрече американской неправительственной организации "Комитет за республику".Как отметил Херш, ситуация на Украине может развернуться для США по сценарию вьетнамской кампании, так как, несмотря на поставки оружия, войска киевского режима могут не выдержать."Я не знаю, что будет, если ситуация будет складываться плохо для Украины. Мне говорят, что игра будет такая: "это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против русских", что не одурачит мир, не одурачит нас, надеюсь. <…> Это мы воюем против России. Но зачем нам это делать?" — задался вопросом журналист-расследователь.Херш также напомнил об опыте сражений под Сталинградом, когда советская армия сумела переломить ход битвы.На прошлой неделе автор расследования о причастности США к взрывам на "Северных потоках" заявил, что администрацией президента США Джо Байдена во внешней политике движет ненависть к его коллеге Владимиру Путину и коммунизму.Российский лидер 26 февраля в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что поставки оружия Украине из стран НАТО делают Запад участником конфликта и соучастником преступлений Киева.Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что события в соседней республике стали итогом многолетней подготовки США к гибридной войне против Москвы, попыткой помешать формированию многополярного мира. Он также отмечал, что ход спецоперации показывает, что Штаты и НАТО намерены и дальше прилагать усилия по затягиванию этого военного конфликта и стали его участниками.В МИД России заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230314/ukraina-1857839540.html

https://ria.ru/20230312/ukraina-1857385074.html

https://ria.ru/20230315/antonov-1857920898.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, украина, сталинград, джо байден, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, северный поток, авария на "северных потоках"