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На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 300 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 300 человек - РИА Новости, 15.03.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 300 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 300 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:11
2023-03-15T13:11
2023-03-15T13:15
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специальная военная операция на украине
киев
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 300 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Степовая Новоселовка и Тимковка Харьковской области. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-20, а также самоходная гаубица Krab польского производства", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Торское, Григоровка Донецкой народной республики, а также Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено свыше 235 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20230315/akatsiya-1857954220.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, киев, харьковская область, вооруженные силы украины
Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Киев, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 300 человек
Минобороны: на Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили около 300 бойцов ВСУ
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 300 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Степовая Новоселовка и Тимковка Харьковской области. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-20, а также самоходная гаубица Krab польского производства", - сказали в ведомстве.
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На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Торское, Григоровка Донецкой народной республики, а также Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики.
"За сутки на данном направлении уничтожено свыше 235 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в министерстве.
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