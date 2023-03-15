https://ria.ru/20230315/spetsoperatsiya-1858010263.html

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 300 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 300 человек - РИА Новости, 15.03.2023

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 300 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 300 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:11

2023-03-15T13:11

2023-03-15T13:15

россия

безопасность

специальная военная операция на украине

киев

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 300 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Степовая Новоселовка и Тимковка Харьковской области. Уничтожено до 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-20, а также самоходная гаубица Krab польского производства", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Торское, Григоровка Донецкой народной республики, а также Червоная Диброва и Невское Луганской народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено свыше 235 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также артиллерийская система М777 производства США", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20230315/akatsiya-1857954220.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, киев, харьковская область, вооруженные силы украины