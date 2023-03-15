https://ria.ru/20230315/spasenie-1858031599.html

На Байкале автомобиль с туристами провалился под лед, все спаслись

На Байкале автомобиль с туристами провалился под лед, все спаслись - РИА Новости, 15.03.2023

На Байкале автомобиль с туристами провалился под лед, все спаслись

Автомобиль с туристами сбился с пути на озере Байкал и провалился под лед, сообщил Байкальский поисково-спасательный отряд. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T14:11

2023-03-15T14:11

2023-03-15T14:22

хорошие новости

байкал

происшествия

ольхонский район

авто

иркутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туризм

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ИРКУТСК, 15 мар — РИА Новости. Автомобиль с туристами сбился с пути на озере Байкал и провалился под лед, сообщил Байкальский поисково-спасательный отряд. Инцидент произошел в Ольхонском районе. Как уточняется, трое местных жителей двигались на автомобиле Subaru Legacy по неофициальной ледовой дороге от мыса Тонкий в сторону Иркутска."В связи с непогодой водитель потерял ориентир и сбился с пути. У острова Хунук, около 100 метров от берега, автомобиль всеми колесами провалился под лед", — говорится в сообщении в Telegram-канале отряда.Туристы сами сообщили о произошедшем в МЧС. Прибывшим спасателям они рассказали, что выбрались из машины на крышу, однако промокли и замерзли. Мужчин эвакуировали с затонувшего автомобиля, обогрели в вездеходе и доставили на базу поисково-спасательного подразделения. Отмечается, что толщина льда в месте провала составляет 5-10 сантиметров, туристы спаслись благодаря тому, что глубина Байкала в этом месте составляет всего один метр.

https://ria.ru/20230107/turisty-1843356115.html

байкал

ольхонский район

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байкал, происшествия, ольхонский район, авто, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туризм, новости - туризм