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На Байкале автомобиль с туристами провалился под лед, все спаслись - РИА Новости, 15.03.2023
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Хорошие новости
 
14:11 15.03.2023 (обновлено: 14:22 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/spasenie-1858031599.html
На Байкале автомобиль с туристами провалился под лед, все спаслись
На Байкале автомобиль с туристами провалился под лед, все спаслись - РИА Новости, 15.03.2023
На Байкале автомобиль с туристами провалился под лед, все спаслись
Автомобиль с туристами сбился с пути на озере Байкал и провалился под лед, сообщил Байкальский поисково-спасательный отряд. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T14:11
2023-03-15T14:22
хорошие новости
байкал
происшествия
ольхонский район
авто
иркутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туризм
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ИРКУТСК, 15 мар — РИА Новости. Автомобиль с туристами сбился с пути на озере Байкал и провалился под лед, сообщил Байкальский поисково-спасательный отряд. Инцидент произошел в Ольхонском районе. Как уточняется, трое местных жителей двигались на автомобиле Subaru Legacy по неофициальной ледовой дороге от мыса Тонкий в сторону Иркутска."В связи с непогодой водитель потерял ориентир и сбился с пути. У острова Хунук, около 100 метров от берега, автомобиль всеми колесами провалился под лед", — говорится в сообщении в Telegram-канале отряда.Туристы сами сообщили о произошедшем в МЧС. Прибывшим спасателям они рассказали, что выбрались из машины на крышу, однако промокли и замерзли. Мужчин эвакуировали с затонувшего автомобиля, обогрели в вездеходе и доставили на базу поисково-спасательного подразделения. Отмечается, что толщина льда в месте провала составляет 5-10 сантиметров, туристы спаслись благодаря тому, что глубина Байкала в этом месте составляет всего один метр.
https://ria.ru/20230107/turisty-1843356115.html
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байкал, происшествия, ольхонский район, авто, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туризм, новости - туризм
Хорошие новости, Байкал, Происшествия, Ольхонский район, Авто, Иркутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм, Новости - Туризм
На Байкале автомобиль с туристами провалился под лед, все спаслись

На Байкале автомобиль с туристами провалился под лед, люди спаслись, выбравшись на крышу

© Фото : Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РоссииНа озере Байкал в Ольхонском районе под лёд провалился автомобиль с тремя людьми
На озере Байкал в Ольхонском районе под лёд провалился автомобиль с тремя людьми - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России
На озере Байкал в Ольхонском районе под лёд провалился автомобиль с тремя людьми
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ИРКУТСК, 15 мар — РИА Новости. Автомобиль с туристами сбился с пути на озере Байкал и провалился под лед, сообщил Байкальский поисково-спасательный отряд.
Инцидент произошел в Ольхонском районе. Как уточняется, трое местных жителей двигались на автомобиле Subaru Legacy по неофициальной ледовой дороге от мыса Тонкий в сторону Иркутска.
© Фото : Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РоссииНа озере Байкал в Ольхонском районе под лёд провалился автомобиль с тремя людьми
На озере Байкал в Ольхонском районе под лёд провалился автомобиль с тремя людьми - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© Фото : Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России
На озере Байкал в Ольхонском районе под лёд провалился автомобиль с тремя людьми
"В связи с непогодой водитель потерял ориентир и сбился с пути. У острова Хунук, около 100 метров от берега, автомобиль всеми колесами провалился под лед", — говорится в сообщении в Telegram-канале отряда.
Туристы сами сообщили о произошедшем в МЧС. Прибывшим спасателям они рассказали, что выбрались из машины на крышу, однако промокли и замерзли. Мужчин эвакуировали с затонувшего автомобиля, обогрели в вездеходе и доставили на базу поисково-спасательного подразделения.
Отмечается, что толщина льда в месте провала составляет 5-10 сантиметров, туристы спаслись благодаря тому, что глубина Байкала в этом месте составляет всего один метр.
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Хорошие новостиБайкалПроисшествияОльхонский районАвтоИркутскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТуризмНовости - Туризм
 
 
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