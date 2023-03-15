На Байкале автомобиль с туристами провалился под лед, все спаслись
На Байкале автомобиль с туристами провалился под лед, люди спаслись, выбравшись на крышу
© Фото : Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РоссииНа озере Байкал в Ольхонском районе под лёд провалился автомобиль с тремя людьми
© Фото : Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России
На озере Байкал в Ольхонском районе под лёд провалился автомобиль с тремя людьми
ИРКУТСК, 15 мар — РИА Новости. Автомобиль с туристами сбился с пути на озере Байкал и провалился под лед, сообщил Байкальский поисково-спасательный отряд.
Инцидент произошел в Ольхонском районе. Как уточняется, трое местных жителей двигались на автомобиле Subaru Legacy по неофициальной ледовой дороге от мыса Тонкий в сторону Иркутска.
© Фото : Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РоссииНа озере Байкал в Ольхонском районе под лёд провалился автомобиль с тремя людьми
© Фото : Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России
На озере Байкал в Ольхонском районе под лёд провалился автомобиль с тремя людьми
"В связи с непогодой водитель потерял ориентир и сбился с пути. У острова Хунук, около 100 метров от берега, автомобиль всеми колесами провалился под лед", — говорится в сообщении в Telegram-канале отряда.
Туристы сами сообщили о произошедшем в МЧС. Прибывшим спасателям они рассказали, что выбрались из машины на крышу, однако промокли и замерзли. Мужчин эвакуировали с затонувшего автомобиля, обогрели в вездеходе и доставили на базу поисково-спасательного подразделения.
Отмечается, что толщина льда в месте провала составляет 5-10 сантиметров, туристы спаслись благодаря тому, что глубина Байкала в этом месте составляет всего один метр.