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Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя - РИА Новости, 15.03.2023
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13:47 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/soveschanie-1858022384.html
Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя
Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя - РИА Новости, 15.03.2023
Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя
Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 марта, проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, а в День... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:47
2023-03-15T13:47
республика крым
севастополь
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 марта, проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, а в День Воссоединения Крыма с Россией пройдет еще одна видеоконференция, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "У нас в связи с днем воссоединения Крыма с Россией будет накануне, в пятницу 17 марта, совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, в режиме видеоконференции, такое рабочее, субстантивное совещание. И непосредственно в день Воссоединения, 18 марта, в субботу будет еще одна видеоконференция", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230314/ukraina-1857839540.html
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республика крым, севастополь, россия, владимир путин
Республика Крым, Севастополь, Россия, Владимир Путин
Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя

Президент Путин проведет в пятницу совещание по развитию Крыма и Севастополя

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 марта, проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, а в День Воссоединения Крыма с Россией пройдет еще одна видеоконференция, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"У нас в связи с днем воссоединения Крыма с Россией будет накануне, в пятницу 17 марта, совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, в режиме видеоконференции, такое рабочее, субстантивное совещание. И непосредственно в день Воссоединения, 18 марта, в субботу будет еще одна видеоконференция", - сказал Песков журналистам.
Молодежная акция, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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Республика КрымСевастопольРоссияВладимир Путин
 
 
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