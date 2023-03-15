https://ria.ru/20230315/soveschanie-1858022384.html
Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя
Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя - РИА Новости, 15.03.2023
Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя
Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 марта, проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, а в День... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:47
2023-03-15T13:47
2023-03-15T13:47
республика крым
севастополь
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_b98c05e7e21f8254d3fa76551212425e.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 марта, проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, а в День Воссоединения Крыма с Россией пройдет еще одна видеоконференция, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "У нас в связи с днем воссоединения Крыма с Россией будет накануне, в пятницу 17 марта, совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, в режиме видеоконференции, такое рабочее, субстантивное совещание. И непосредственно в день Воссоединения, 18 марта, в субботу будет еще одна видеоконференция", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230314/ukraina-1857839540.html
республика крым
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848404482_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_463013f965b773167c4c63d24a48af13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, севастополь, россия, владимир путин
Республика Крым, Севастополь, Россия, Владимир Путин
Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя
Президент Путин проведет в пятницу совещание по развитию Крыма и Севастополя
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 марта, проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, а в День Воссоединения Крыма с Россией пройдет еще одна видеоконференция, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"У нас в связи с днем воссоединения Крыма с Россией будет накануне, в пятницу 17 марта, совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, в режиме видеоконференции, такое рабочее, субстантивное совещание. И непосредственно в день Воссоединения, 18 марта, в субботу будет еще одна видеоконференция", - сказал Песков журналистам.
"Крыма вам не видать!" В США решились раскрыть Украине правду