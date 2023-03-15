https://ria.ru/20230315/soveschanie-1858022384.html

Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя

Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя - РИА Новости, 15.03.2023

Путин проведет совещание по развитию Крыма и Севастополя

Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 марта, проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, а в День... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:47

2023-03-15T13:47

2023-03-15T13:47

республика крым

севастополь

россия

владимир путин

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 марта, проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, а в День Воссоединения Крыма с Россией пройдет еще одна видеоконференция, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "У нас в связи с днем воссоединения Крыма с Россией будет накануне, в пятницу 17 марта, совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, в режиме видеоконференции, такое рабочее, субстантивное совещание. И непосредственно в день Воссоединения, 18 марта, в субботу будет еще одна видеоконференция", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230314/ukraina-1857839540.html

республика крым

севастополь

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, севастополь, россия, владимир путин