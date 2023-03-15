https://ria.ru/20230315/sobaki-1858110497.html
Пожилую жительницу Воронежа будут судить за отравление собак
Пожилую жительницу Воронежа будут судить за отравление собак - РИА Новости, 15.03.2023
Пожилую жительницу Воронежа будут судить за отравление собак
Пожилая жительница Воронежа предстанет перед судом за то, что намеренно отравила едой с лекарством несколько собак, животные умерли в мучениях, сообщила в среду РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:02
2023-03-15T18:02
2023-03-15T18:02
происшествия
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собаки
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ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Пожилая жительница Воронежа предстанет перед судом за то, что намеренно отравила едой с лекарством несколько собак, животные умерли в мучениях, сообщила в среду прокуратура области. "По версии следствия, в августе и сентябре 2022 года женщина умышленно скормила нескольким собакам в Центральном районе Воронежа еду со смертельно опасным лекарственным препаратом. В результате преступных действий животные через некоторое время погибли, испытывая мучения" - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении 65-летней местной жительницы было возбуждено дело по статье "Жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и страданий, повлекшее их гибель". Уточняется, что данная статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. "В прокуратуре Центрального района Воронежа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу... Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Воронежа", - заявили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20230310/sobaka-1856920236.html
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РИА Новости
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происшествия, воронеж, собаки, животные, россия, воронежская область
Происшествия, Воронеж, Собаки, Животные, Россия, Воронежская область
Пожилую жительницу Воронежа будут судить за отравление собак
Пожилую жительницу Воронежа будут судить за отравление собак едой с опасным лекарством
ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости.
Пожилая жительница Воронежа предстанет перед судом за то, что намеренно отравила едой с лекарством несколько собак, животные умерли в мучениях, сообщила
в среду прокуратура области.
"По версии следствия, в августе и сентябре 2022 года женщина умышленно скормила нескольким собакам в Центральном районе Воронежа еду со смертельно опасным лекарственным препаратом. В результате преступных действий животные через некоторое время погибли, испытывая мучения" - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в отношении 65-летней местной жительницы было возбуждено дело по статье "Жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и страданий, повлекшее их гибель". Уточняется, что данная статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
"В прокуратуре Центрального района Воронежа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу... Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Воронежа", - заявили в надзорном ведомстве.
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