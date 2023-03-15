https://ria.ru/20230315/sobaki-1858110497.html

Пожилую жительницу Воронежа будут судить за отравление собак

Пожилую жительницу Воронежа будут судить за отравление собак - РИА Новости, 15.03.2023

Пожилую жительницу Воронежа будут судить за отравление собак

Пожилая жительница Воронежа предстанет перед судом за то, что намеренно отравила едой с лекарством несколько собак, животные умерли в мучениях, сообщила в среду РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T18:02

2023-03-15T18:02

2023-03-15T18:02

происшествия

воронеж

собаки

животные

россия

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Пожилая жительница Воронежа предстанет перед судом за то, что намеренно отравила едой с лекарством несколько собак, животные умерли в мучениях, сообщила в среду прокуратура области. "По версии следствия, в августе и сентябре 2022 года женщина умышленно скормила нескольким собакам в Центральном районе Воронежа еду со смертельно опасным лекарственным препаратом. В результате преступных действий животные через некоторое время погибли, испытывая мучения" - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении 65-летней местной жительницы было возбуждено дело по статье "Жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и страданий, повлекшее их гибель". Уточняется, что данная статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. "В прокуратуре Центрального района Воронежа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу... Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Воронежа", - заявили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20230310/sobaka-1856920236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, воронеж, собаки, животные, россия, воронежская область