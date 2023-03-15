https://ria.ru/20230315/sobaka-1858116961.html
В Кемерово полицейский застрелил собаку, напавшую на хозяина
В Кемерово полицейский застрелил собаку, напавшую на хозяина - РИА Новости, 15.03.2023
В Кемерово полицейский застрелил собаку, напавшую на хозяина
Бойцовская собака в Кемерово напала на хозяина и сильно искусала его, прибывший на место происшествия полицейский вынужден был применить табельное оружие, чтобы РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:23
2023-03-15T18:23
2023-03-15T18:23
происшествия
кемерово
кемеровская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КЕМЕРОВО, 15 мар – РИА Новости. Бойцовская собака в Кемерово напала на хозяина и сильно искусала его, прибывший на место происшествия полицейский вынужден был применить табельное оружие, чтобы врачи смогли оказать потерпевшему помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. В полицию Кемерова поступило сообщение о том, что на улице Маяковского собака породы стаффордширский терьер набросилась на хозяина и сильно искусала его. К прибытию сотрудников полиции и врачей скорой медицинской помощи пострадавший смог закрыться в доме. Мужчина объяснил, что истекает кровью, однако попасть к нему было невозможно, бойцовский пес никого не пускал во двор и вел себя агрессивно. Выяснилось, что мужчина взял собаку недавно, животное не поддавалось его дрессуре, и в результате набросилось на него. "Поскольку пострадавшему требовалась срочная медицинская помощь, сотрудник патрульно-постовой службы полиции попытался привязать животное, однако стаффордширский терьер попытался напасть на полицейского. Владелец собаки дал разрешение на применение мер по обезвреживанию животного. В сложившейся ситуации… полицейский применил табельное оружие для нейтрализации агрессивного животного, угрожающего жизни и здоровью граждан и сотрудников полиции. После этого врачи скорой смогли осмотреть потерпевшего мужчину, он был экстренно госпитализирован. Ему оказана необходимая медицинская помощь", – сообщили в полицейском главке.
https://ria.ru/20230226/kinolog-1854354757.html
кемерово
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, кемеровская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Здоровье - Общество
В Кемерово полицейский застрелил собаку, напавшую на хозяина
В Кемерово полицейский застрелил собаку, напавшую на хозяина и сильно искусавшую его
КЕМЕРОВО, 15 мар – РИА Новости. Бойцовская собака в Кемерово напала на хозяина и сильно искусала его, прибывший на место происшествия полицейский вынужден был применить табельное оружие, чтобы врачи смогли оказать потерпевшему помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
В полицию Кемерова поступило сообщение о том, что на улице Маяковского собака породы стаффордширский терьер набросилась на хозяина и сильно искусала его. К прибытию сотрудников полиции и врачей скорой медицинской помощи пострадавший смог закрыться в доме. Мужчина объяснил, что истекает кровью, однако попасть к нему было невозможно, бойцовский пес никого не пускал во двор и вел себя агрессивно. Выяснилось, что мужчина взял собаку недавно, животное не поддавалось его дрессуре, и в результате набросилось на него.
"Поскольку пострадавшему требовалась срочная медицинская помощь, сотрудник патрульно-постовой службы полиции попытался привязать животное, однако стаффордширский терьер попытался напасть на полицейского. Владелец собаки дал разрешение на применение мер по обезвреживанию животного. В сложившейся ситуации… полицейский применил табельное оружие для нейтрализации агрессивного животного, угрожающего жизни и здоровью граждан и сотрудников полиции. После этого врачи скорой смогли осмотреть потерпевшего мужчину, он был экстренно госпитализирован. Ему оказана необходимая медицинская помощь", – сообщили в полицейском главке.
Кинолог опроверг миф о бойцовских собаках