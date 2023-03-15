https://ria.ru/20230315/sobaka-1858116961.html

В Кемерово полицейский застрелил собаку, напавшую на хозяина

В Кемерово полицейский застрелил собаку, напавшую на хозяина - РИА Новости, 15.03.2023

В Кемерово полицейский застрелил собаку, напавшую на хозяина

Бойцовская собака в Кемерово напала на хозяина и сильно искусала его, прибывший на место происшествия полицейский вынужден был применить табельное оружие, чтобы РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T18:23

2023-03-15T18:23

2023-03-15T18:23

происшествия

кемерово

кемеровская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

здоровье - общество

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КЕМЕРОВО, 15 мар – РИА Новости. Бойцовская собака в Кемерово напала на хозяина и сильно искусала его, прибывший на место происшествия полицейский вынужден был применить табельное оружие, чтобы врачи смогли оказать потерпевшему помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. В полицию Кемерова поступило сообщение о том, что на улице Маяковского собака породы стаффордширский терьер набросилась на хозяина и сильно искусала его. К прибытию сотрудников полиции и врачей скорой медицинской помощи пострадавший смог закрыться в доме. Мужчина объяснил, что истекает кровью, однако попасть к нему было невозможно, бойцовский пес никого не пускал во двор и вел себя агрессивно. Выяснилось, что мужчина взял собаку недавно, животное не поддавалось его дрессуре, и в результате набросилось на него. "Поскольку пострадавшему требовалась срочная медицинская помощь, сотрудник патрульно-постовой службы полиции попытался привязать животное, однако стаффордширский терьер попытался напасть на полицейского. Владелец собаки дал разрешение на применение мер по обезвреживанию животного. В сложившейся ситуации… полицейский применил табельное оружие для нейтрализации агрессивного животного, угрожающего жизни и здоровью граждан и сотрудников полиции. После этого врачи скорой смогли осмотреть потерпевшего мужчину, он был экстренно госпитализирован. Ему оказана необходимая медицинская помощь", – сообщили в полицейском главке.

https://ria.ru/20230226/kinolog-1854354757.html

кемерово

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, кемерово, кемеровская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество