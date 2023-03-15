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В Кемерово полицейский застрелил собаку, напавшую на хозяина - РИА Новости, 15.03.2023
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18:23 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/sobaka-1858116961.html
В Кемерово полицейский застрелил собаку, напавшую на хозяина
В Кемерово полицейский застрелил собаку, напавшую на хозяина - РИА Новости, 15.03.2023
В Кемерово полицейский застрелил собаку, напавшую на хозяина
Бойцовская собака в Кемерово напала на хозяина и сильно искусала его, прибывший на место происшествия полицейский вынужден был применить табельное оружие, чтобы РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:23
2023-03-15T18:23
происшествия
кемерово
кемеровская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
здоровье - общество
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КЕМЕРОВО, 15 мар – РИА Новости. Бойцовская собака в Кемерово напала на хозяина и сильно искусала его, прибывший на место происшествия полицейский вынужден был применить табельное оружие, чтобы врачи смогли оказать потерпевшему помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. В полицию Кемерова поступило сообщение о том, что на улице Маяковского собака породы стаффордширский терьер набросилась на хозяина и сильно искусала его. К прибытию сотрудников полиции и врачей скорой медицинской помощи пострадавший смог закрыться в доме. Мужчина объяснил, что истекает кровью, однако попасть к нему было невозможно, бойцовский пес никого не пускал во двор и вел себя агрессивно. Выяснилось, что мужчина взял собаку недавно, животное не поддавалось его дрессуре, и в результате набросилось на него. "Поскольку пострадавшему требовалась срочная медицинская помощь, сотрудник патрульно-постовой службы полиции попытался привязать животное, однако стаффордширский терьер попытался напасть на полицейского. Владелец собаки дал разрешение на применение мер по обезвреживанию животного. В сложившейся ситуации… полицейский применил табельное оружие для нейтрализации агрессивного животного, угрожающего жизни и здоровью граждан и сотрудников полиции. После этого врачи скорой смогли осмотреть потерпевшего мужчину, он был экстренно госпитализирован. Ему оказана необходимая медицинская помощь", – сообщили в полицейском главке.
https://ria.ru/20230226/kinolog-1854354757.html
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происшествия, кемерово, кемеровская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), здоровье - общество
Происшествия, Кемерово, Кемеровская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Здоровье - Общество
В Кемерово полицейский застрелил собаку, напавшую на хозяина

В Кемерово полицейский застрелил собаку, напавшую на хозяина и сильно искусавшую его

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 15 мар – РИА Новости. Бойцовская собака в Кемерово напала на хозяина и сильно искусала его, прибывший на место происшествия полицейский вынужден был применить табельное оружие, чтобы врачи смогли оказать потерпевшему помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
В полицию Кемерова поступило сообщение о том, что на улице Маяковского собака породы стаффордширский терьер набросилась на хозяина и сильно искусала его. К прибытию сотрудников полиции и врачей скорой медицинской помощи пострадавший смог закрыться в доме. Мужчина объяснил, что истекает кровью, однако попасть к нему было невозможно, бойцовский пес никого не пускал во двор и вел себя агрессивно. Выяснилось, что мужчина взял собаку недавно, животное не поддавалось его дрессуре, и в результате набросилось на него.
"Поскольку пострадавшему требовалась срочная медицинская помощь, сотрудник патрульно-постовой службы полиции попытался привязать животное, однако стаффордширский терьер попытался напасть на полицейского. Владелец собаки дал разрешение на применение мер по обезвреживанию животного. В сложившейся ситуации… полицейский применил табельное оружие для нейтрализации агрессивного животного, угрожающего жизни и здоровью граждан и сотрудников полиции. После этого врачи скорой смогли осмотреть потерпевшего мужчину, он был экстренно госпитализирован. Ему оказана необходимая медицинская помощь", – сообщили в полицейском главке.
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ПроисшествияКемеровоКемеровская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Здоровье - Общество
 
 
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