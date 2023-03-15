https://ria.ru/20230315/skhron-1858163197.html
Росгвардия обнаружила в ЛНР схрон с оружием и взрывчаткой
Росгвардия обнаружила в ЛНР схрон с оружием и взрывчаткой - РИА Новости, 15.03.2023
Росгвардия обнаружила в ЛНР схрон с оружием и взрывчаткой
Сотрудники Росгвардии обнаружили в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики тайник с оружием, боеприпасами и самодельным взрывным устройством,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T22:30
2023-03-15T22:30
2023-03-15T22:30
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855636258_0:174:2841:1772_1920x0_80_0_0_53cfd593d4f3ee50d9549d6535b65f71.jpg
ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики тайник с оружием, боеприпасами и самодельным взрывным устройством, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Спецназовцы Росгвардии обнаружили в недостроенном домовладении населенного пункта ЛНР стрелковое оружие, ручные гранаты и более 1,7 тысячи патронов. Также в тайнике находилось самодельное взрывное устройство", - сообщил представитель ведомства. По его словам, учитывая близость маршрутов передвижения войск к найденному тайнику, оружие и боеприпасы могли быть использованы для совершения диверсионно-террористического акта.
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855636258_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_20e4be544ce202e0a015a321f161387d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Украина, Вооруженные силы Украины
Росгвардия обнаружила в ЛНР схрон с оружием и взрывчаткой
Росгвардия обнаружила в ЛНР тайник с оружием и самодельным взрывным устройством