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Росгвардия обнаружила в ЛНР схрон с оружием и взрывчаткой - РИА Новости, 15.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:30 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/skhron-1858163197.html
Росгвардия обнаружила в ЛНР схрон с оружием и взрывчаткой
Росгвардия обнаружила в ЛНР схрон с оружием и взрывчаткой - РИА Новости, 15.03.2023
Росгвардия обнаружила в ЛНР схрон с оружием и взрывчаткой
Сотрудники Росгвардии обнаружили в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики тайник с оружием, боеприпасами и самодельным взрывным устройством,... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T22:30
2023-03-15T22:30
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики тайник с оружием, боеприпасами и самодельным взрывным устройством, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Спецназовцы Росгвардии обнаружили в недостроенном домовладении населенного пункта ЛНР стрелковое оружие, ручные гранаты и более 1,7 тысячи патронов. Также в тайнике находилось самодельное взрывное устройство", - сообщил представитель ведомства. По его словам, учитывая близость маршрутов передвижения войск к найденному тайнику, оружие и боеприпасы могли быть использованы для совершения диверсионно-террористического акта.
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луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Украина, Вооруженные силы Украины
Росгвардия обнаружила в ЛНР схрон с оружием и взрывчаткой

Росгвардия обнаружила в ЛНР тайник с оружием и самодельным взрывным устройством

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОфицеры Росгвардии в зоне СВО
Офицеры Росгвардии в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Офицеры Росгвардии в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики тайник с оружием, боеприпасами и самодельным взрывным устройством, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Спецназовцы Росгвардии обнаружили в недостроенном домовладении населенного пункта ЛНР стрелковое оружие, ручные гранаты и более 1,7 тысячи патронов. Также в тайнике находилось самодельное взрывное устройство", - сообщил представитель ведомства.
По его словам, учитывая близость маршрутов передвижения войск к найденному тайнику, оружие и боеприпасы могли быть использованы для совершения диверсионно-террористического акта.
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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