https://ria.ru/20230315/skhron-1858163197.html

Росгвардия обнаружила в ЛНР схрон с оружием и взрывчаткой

Росгвардия обнаружила в ЛНР схрон с оружием и взрывчаткой - РИА Новости, 15.03.2023

Росгвардия обнаружила в ЛНР схрон с оружием и взрывчаткой

Сотрудники Росгвардии обнаружили в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики тайник с оружием, боеприпасами и самодельным взрывным устройством,... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T22:30

2023-03-15T22:30

2023-03-15T22:30

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 15 мар - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии обнаружили в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики тайник с оружием, боеприпасами и самодельным взрывным устройством, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Спецназовцы Росгвардии обнаружили в недостроенном домовладении населенного пункта ЛНР стрелковое оружие, ручные гранаты и более 1,7 тысячи патронов. Также в тайнике находилось самодельное взрывное устройство", - сообщил представитель ведомства. По его словам, учитывая близость маршрутов передвижения войск к найденному тайнику, оружие и боеприпасы могли быть использованы для совершения диверсионно-террористического акта.

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, вооруженные силы украины