Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил развитие отношений России и Сирии - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 15.03.2023 (обновлено: 18:19 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/siriya-1858095603.html
Путин отметил развитие отношений России и Сирии
Путин отметил развитие отношений России и Сирии - РИА Новости, 15.03.2023
Путин отметил развитие отношений России и Сирии
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом сообщил, что находится с ним в постоянном контакте, отношения двух стран... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:09
2023-03-15T18:19
россия
сирия
владимир путин
башар асад
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858114568_0:213:2974:1886_1920x0_80_0_0_58aaa11469f721e007c17191c31b171c.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом сообщил, что находится с ним в постоянном контакте, отношения двух стран развиваются."Уважаемый господин президент, очень рад Вас видеть в Москве. Спасибо, что приняли наше приглашение. Мы находимся в постоянном контакте и наши отношения развиваются", - сказал Путин на встрече с Асадом.Асад накануне прилетел в Москву, в среду утром возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.
https://ria.ru/20230213/siriya-1851668876.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1858114568_163:0:2892:2047_1920x0_80_0_0_bf78628f5a95069368374e28c894c3c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сирия, владимир путин, башар асад, политика
Россия, Сирия, Владимир Путин, Башар Асад, Политика
Путин отметил развитие отношений России и Сирии

Путин на встрече с Асадом заявил, что отношения России и Сирии развиваются

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи. 15 марта 2023
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи. 15 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи. 15 марта 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом сообщил, что находится с ним в постоянном контакте, отношения двух стран развиваются.
"Уважаемый господин президент, очень рад Вас видеть в Москве. Спасибо, что приняли наше приглашение. Мы находимся в постоянном контакте и наши отношения развиваются", - сказал Путин на встрече с Асадом.
Асад накануне прилетел в Москву, в среду утром возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.
Российские военные возле разрушенного в результате землетрясения жилого дома в Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Россия оказывает Сирии помощь после землетрясения, заявил Песков
13 февраля, 12:40
 
РоссияСирияВладимир ПутинБашар АсадПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала