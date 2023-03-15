https://ria.ru/20230315/siriya-1858095603.html
Путин отметил развитие отношений России и Сирии
Путин отметил развитие отношений России и Сирии - РИА Новости, 15.03.2023
Путин отметил развитие отношений России и Сирии
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом сообщил, что находится с ним в постоянном контакте, отношения двух стран... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:09
2023-03-15T17:09
2023-03-15T18:19
россия
сирия
владимир путин
башар асад
политика
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом сообщил, что находится с ним в постоянном контакте, отношения двух стран развиваются."Уважаемый господин президент, очень рад Вас видеть в Москве. Спасибо, что приняли наше приглашение. Мы находимся в постоянном контакте и наши отношения развиваются", - сказал Путин на встрече с Асадом.Асад накануне прилетел в Москву, в среду утром возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.
https://ria.ru/20230213/siriya-1851668876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, владимир путин, башар асад, политика
Россия, Сирия, Владимир Путин, Башар Асад, Политика
Путин отметил развитие отношений России и Сирии
Путин на встрече с Асадом заявил, что отношения России и Сирии развиваются
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом сообщил, что находится с ним в постоянном контакте, отношения двух стран развиваются.
"Уважаемый господин президент, очень рад Вас видеть в Москве
. Спасибо, что приняли наше приглашение. Мы находимся в постоянном контакте и наши отношения развиваются", - сказал Путин на встрече с Асадом.
Асад накануне прилетел в Москву, в среду утром возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.
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