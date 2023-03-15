https://ria.ru/20230315/siriya-1858095603.html

Путин отметил развитие отношений России и Сирии

Путин отметил развитие отношений России и Сирии - РИА Новости, 15.03.2023

Путин отметил развитие отношений России и Сирии

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом сообщил, что находится с ним в постоянном контакте, отношения двух стран... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:09

2023-03-15T17:09

2023-03-15T18:19

россия

сирия

владимир путин

башар асад

политика

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом сообщил, что находится с ним в постоянном контакте, отношения двух стран развиваются."Уважаемый господин президент, очень рад Вас видеть в Москве. Спасибо, что приняли наше приглашение. Мы находимся в постоянном контакте и наши отношения развиваются", - сказал Путин на встрече с Асадом.Асад накануне прилетел в Москву, в среду утром возложил цветы к могиле Неизвестного солдата. По данным Кремля, стороны будут обсуждать актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.

https://ria.ru/20230213/siriya-1851668876.html

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сирия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сирия, владимир путин, башар асад, политика