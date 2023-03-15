https://ria.ru/20230315/siriya-1858023809.html

Путин и Асад обсудят сирийско-турецкие отношения

Путин и Асад обсудят сирийско-турецкие отношения - РИА Новости, 15.03.2023

Путин и Асад обсудят сирийско-турецкие отношения

Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад затронут сирийско-турецкие отношения, для РФ же суверенитет и территориальная целость САР -... РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:51

2023-03-15T13:51

2023-03-15T13:58

россия

сирия

турция

в мире

владимир путин

башар асад

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад затронут сирийско-турецкие отношения, для РФ же суверенитет и территориальная целость САР - приоритет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что Асад прибыл в Москву во вторник вечером. В аэропорту Внуково его встретили спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, посол Сирии в Москве Башар Джаафари и посол России в Сирии Александр Ефимов.В российской столице у сирийского лидера были запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В последний раз Путин и Асад виделись в сентябре 2021 года, когда президент Сирии также приезжал в Москву."Здесь прежде всего во главе угла отношения российско-сирийские, это взаимодействие в ходе послевоенного восстановления Сирийской Арабской Республики, это продолжение сирийского урегулирования, как такового, включая все аспекты, с акцентом на абсолютный приоритет суверенитета и территориальной целостности Сирии", - рассказал Песков журналистам.Он также добавил, что во время рабочего завтрака двух президентов "безусловно, тема сирийско-турецких отношений будут затрагиваться".

https://ria.ru/20230314/asad-1857886975.html

https://ria.ru/20230313/vstrecha-1857480328.html

россия

сирия

турция

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Дарья Буймова

россия, сирия, турция, в мире, владимир путин, башар асад, дмитрий песков