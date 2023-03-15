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Путин и Асад обсудят сирийско-турецкие отношения - РИА Новости, 15.03.2023
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13:51 15.03.2023 (обновлено: 13:58 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/siriya-1858023809.html
Путин и Асад обсудят сирийско-турецкие отношения
Путин и Асад обсудят сирийско-турецкие отношения - РИА Новости, 15.03.2023
Путин и Асад обсудят сирийско-турецкие отношения
Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад затронут сирийско-турецкие отношения, для РФ же суверенитет и территориальная целость САР -... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:51
2023-03-15T13:58
россия
сирия
турция
в мире
владимир путин
башар асад
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад затронут сирийско-турецкие отношения, для РФ же суверенитет и территориальная целость САР - приоритет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что Асад прибыл в Москву во вторник вечером. В аэропорту Внуково его встретили спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, посол Сирии в Москве Башар Джаафари и посол России в Сирии Александр Ефимов.В российской столице у сирийского лидера были запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В последний раз Путин и Асад виделись в сентябре 2021 года, когда президент Сирии также приезжал в Москву."Здесь прежде всего во главе угла отношения российско-сирийские, это взаимодействие в ходе послевоенного восстановления Сирийской Арабской Республики, это продолжение сирийского урегулирования, как такового, включая все аспекты, с акцентом на абсолютный приоритет суверенитета и территориальной целостности Сирии", - рассказал Песков журналистам.Он также добавил, что во время рабочего завтрака двух президентов "безусловно, тема сирийско-турецких отношений будут затрагиваться".
https://ria.ru/20230314/asad-1857886975.html
https://ria.ru/20230313/vstrecha-1857480328.html
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россия, сирия, турция, в мире, владимир путин, башар асад, дмитрий песков
Россия, Сирия, Турция, В мире, Владимир Путин, Башар Асад, Дмитрий Песков
Путин и Асад обсудят сирийско-турецкие отношения

Песков: президенты Путин и Асад обсудят сирийско-турецкие отношения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Башар Асад
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад затронут сирийско-турецкие отношения, для РФ же суверенитет и территориальная целость САР - приоритет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что Асад прибыл в Москву во вторник вечером. В аэропорту Внуково его встретили спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, посол Сирии в Москве Башар Джаафари и посол России в Сирии Александр Ефимов.
Президент Сирии Башар Асад
Асад прибыл с официальным визитом в Москву
14 марта, 20:41
В российской столице у сирийского лидера были запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В последний раз Путин и Асад виделись в сентябре 2021 года, когда президент Сирии также приезжал в Москву.
"Здесь прежде всего во главе угла отношения российско-сирийские, это взаимодействие в ходе послевоенного восстановления Сирийской Арабской Республики, это продолжение сирийского урегулирования, как такового, включая все аспекты, с акцентом на абсолютный приоритет суверенитета и территориальной целостности Сирии", - рассказал Песков журналистам.
Он также добавил, что во время рабочего завтрака двух президентов "безусловно, тема сирийско-турецких отношений будут затрагиваться".
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РоссияСирияТурцияВ миреВладимир ПутинБашар АсадДмитрий Песков
 
 
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