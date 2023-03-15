https://ria.ru/20230315/siriya-1858023809.html
Путин и Асад обсудят сирийско-турецкие отношения
Путин и Асад обсудят сирийско-турецкие отношения - РИА Новости, 15.03.2023
Путин и Асад обсудят сирийско-турецкие отношения
Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад затронут сирийско-турецкие отношения, для РФ же суверенитет и территориальная целость САР -... РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T13:51
2023-03-15T13:51
2023-03-15T13:58
россия
сирия
турция
в мире
владимир путин
башар асад
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578381391_0:57:1393:840_1920x0_80_0_0_cb75da9666205783ac3825c880f8fd71.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад затронут сирийско-турецкие отношения, для РФ же суверенитет и территориальная целость САР - приоритет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что Асад прибыл в Москву во вторник вечером. В аэропорту Внуково его встретили спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, посол Сирии в Москве Башар Джаафари и посол России в Сирии Александр Ефимов.В российской столице у сирийского лидера были запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В последний раз Путин и Асад виделись в сентябре 2021 года, когда президент Сирии также приезжал в Москву."Здесь прежде всего во главе угла отношения российско-сирийские, это взаимодействие в ходе послевоенного восстановления Сирийской Арабской Республики, это продолжение сирийского урегулирования, как такового, включая все аспекты, с акцентом на абсолютный приоритет суверенитета и территориальной целостности Сирии", - рассказал Песков журналистам.Он также добавил, что во время рабочего завтрака двух президентов "безусловно, тема сирийско-турецких отношений будут затрагиваться".
https://ria.ru/20230314/asad-1857886975.html
https://ria.ru/20230313/vstrecha-1857480328.html
россия
сирия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578381391_0:0:1297:972_1920x0_80_0_0_5b57a359802a760bc7f7cf4e62ae93bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сирия, турция, в мире, владимир путин, башар асад, дмитрий песков
Россия, Сирия, Турция, В мире, Владимир Путин, Башар Асад, Дмитрий Песков
Путин и Асад обсудят сирийско-турецкие отношения
Песков: президенты Путин и Асад обсудят сирийско-турецкие отношения
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад затронут сирийско-турецкие отношения, для РФ же суверенитет и территориальная целость САР - приоритет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что Асад прибыл в Москву
во вторник вечером. В аэропорту Внуково его встретили спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку
и странам Африки
, замглавы МИД Михаил Богданов
, посол Сирии в Москве Башар Джаафари
и посол России в Сирии Александр Ефимов
.
Асад прибыл с официальным визитом в Москву
В российской столице у сирийского лидера были запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В последний раз Путин и Асад виделись в сентябре 2021 года, когда президент Сирии также приезжал в Москву.
"Здесь прежде всего во главе угла отношения российско-сирийские, это взаимодействие в ходе послевоенного восстановления Сирийской Арабской Республики, это продолжение сирийского урегулирования, как такового, включая все аспекты, с акцентом на абсолютный приоритет суверенитета и территориальной целостности Сирии", - рассказал Песков журналистам.
Он также добавил, что во время рабочего завтрака двух президентов "безусловно, тема сирийско-турецких отношений будут затрагиваться".
В Москве состоится встреча делегаций МИД Турции, России, Ирана и Сирии