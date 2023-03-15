Рейтинг@Mail.ru
УПЦ на синоде обсудит ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:59 15.03.2023 (обновлено: 22:18 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/sinod-1858162278.html
УПЦ на синоде обсудит ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры
УПЦ на синоде обсудит ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 15.03.2023
УПЦ на синоде обсудит ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) 20 марта проведет синод, где примет решение о действиях в ответ на требования покинуть Киево-Печерскую лавру, РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T18:59
2023-03-15T22:18
религия
украина
россия
православная церковь украины (пцу)
киево-печерская лавра
украинская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857972682_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_e77908032b9d06bc6d40505f69110290.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) 20 марта проведет синод, где примет решение о действиях в ответ на требования покинуть Киево-Печерскую лавру, сообщили украинские СМИ. "Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь - ред.), управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич - ред.) и руководитель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент провели пресс-конференцию, в ходе которой заявили, что 20 марта УЦП проведет синод, на котором решат, как Церковь будет действовать в ответ на предписание властей покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта", - говорится в сообщении в телеграм-канале украинского издания "Страна.ua". Накануне министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230314/monakhi-1857903077.html
https://ria.ru/20230313/lavra-1857511149.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857972682_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_0a31066b74b0584d23ddab58da83f310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, православная церковь украины (пцу), киево-печерская лавра, украинская православная церковь
Религия, Украина, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Киево-Печерская Лавра, Украинская православная церковь
УПЦ на синоде обсудит ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

СМИ: УПЦ на синоде 20 марта решит, как действовать в ответ на требования покинуть лавру

© AFP 2023 / GENYA SAVILOVКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) 20 марта проведет синод, где примет решение о действиях в ответ на требования покинуть Киево-Печерскую лавру, сообщили украинские СМИ.
"Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь - ред.), управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич - ред.) и руководитель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент провели пресс-конференцию, в ходе которой заявили, что 20 марта УЦП проведет синод, на котором решат, как Церковь будет действовать в ответ на предписание властей покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта", - говорится в сообщении в телеграм-канале украинского издания "Страна.ua".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Монахам Киево-Печерской Лавры предложили перейти в раскольническую ПЦУ
14 марта, 23:01
Накануне министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Вид на Киев из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры
13 марта, 13:13
 
РелигияУкраинаРоссияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Киево-Печерская ЛавраУкраинская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала