https://ria.ru/20230315/sinod-1858162278.html

УПЦ на синоде обсудит ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

УПЦ на синоде обсудит ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 15.03.2023

УПЦ на синоде обсудит ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) 20 марта проведет синод, где примет решение о действиях в ответ на требования покинуть Киево-Печерскую лавру, РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T18:59

2023-03-15T18:59

2023-03-15T22:18

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киево-печерская лавра

украинская православная церковь

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) 20 марта проведет синод, где примет решение о действиях в ответ на требования покинуть Киево-Печерскую лавру, сообщили украинские СМИ. "Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь - ред.), управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич - ред.) и руководитель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ владыка Климент провели пресс-конференцию, в ходе которой заявили, что 20 марта УЦП проведет синод, на котором решат, как Церковь будет действовать в ответ на предписание властей покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта", - говорится в сообщении в телеграм-канале украинского издания "Страна.ua". Накануне министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230314/monakhi-1857903077.html

https://ria.ru/20230313/lavra-1857511149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, православная церковь украины (пцу), киево-печерская лавра, украинская православная церковь