https://ria.ru/20230315/shkolnik-1857986343.html

Школьника, пропавшего под Воронежем, нашли живым

Школьника, пропавшего под Воронежем, нашли живым - РИА Новости, 15.03.2023

Школьника, пропавшего под Воронежем, нашли живым

Одиннадцатилетнего мальчика, пропавшего в Нововоронеже, нашли живым, сообщил РИА Новости представитель поискового отряда "Лиза Алерт". РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T12:00

2023-03-15T12:00

2023-03-15T12:38

хорошие новости

происшествия

воронеж

нововоронеж

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ВОРОНЕЖ, 15 мар — РИА Новости. Одиннадцатилетнего мальчика, пропавшего в Нововоронеже, нашли живым, сообщил РИА Новости представитель поискового отряда "Лиза Алерт".О поиске ребенка объявили в ночь на среду. По данным поисковиков, днем во вторник он покинул школу, но не пришел домой.Школьника обнаружили на улице, территорию города он не покидал.

https://ria.ru/20180525/1521282485.html

воронеж

нововоронеж

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воронеж, нововоронеж