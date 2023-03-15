https://ria.ru/20230315/shkolnik-1857986343.html
Школьника, пропавшего под Воронежем, нашли живым
Школьника, пропавшего под Воронежем, нашли живым - РИА Новости, 15.03.2023
Школьника, пропавшего под Воронежем, нашли живым
Одиннадцатилетнего мальчика, пропавшего в Нововоронеже, нашли живым, сообщил РИА Новости представитель поискового отряда "Лиза Алерт". РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:00
2023-03-15T12:00
2023-03-15T12:38
хорошие новости
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воронеж
нововоронеж
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ВОРОНЕЖ, 15 мар — РИА Новости. Одиннадцатилетнего мальчика, пропавшего в Нововоронеже, нашли живым, сообщил РИА Новости представитель поискового отряда "Лиза Алерт".О поиске ребенка объявили в ночь на среду. По данным поисковиков, днем во вторник он покинул школу, но не пришел домой.Школьника обнаружили на улице, территорию города он не покидал.
https://ria.ru/20180525/1521282485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, воронеж, нововоронеж
Хорошие новости, Происшествия, Воронеж, Нововоронеж
Школьника, пропавшего под Воронежем, нашли живым
Одиннадцатилетнего школьника, пропавшего под Воронежем, нашли живым
ВОРОНЕЖ, 15 мар — РИА Новости. Одиннадцатилетнего мальчика, пропавшего в Нововоронеже, нашли живым, сообщил РИА Новости представитель поискового отряда "Лиза Алерт".
О поиске ребенка объявили в ночь на среду. По данным поисковиков, днем во вторник он покинул школу, но не пришел домой.
«
"Нашла полиция. С мальчиком все хорошо, сейчас находится в отделении полиции", — сказал собеседник агентства.
Школьника обнаружили на улице, территорию города он не покидал.
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