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Школьника, пропавшего под Воронежем, нашли живым - РИА Новости, 15.03.2023
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Хорошие новости
 
12:00 15.03.2023 (обновлено: 12:38 15.03.2023)
https://ria.ru/20230315/shkolnik-1857986343.html
Школьника, пропавшего под Воронежем, нашли живым
Школьника, пропавшего под Воронежем, нашли живым - РИА Новости, 15.03.2023
Школьника, пропавшего под Воронежем, нашли живым
Одиннадцатилетнего мальчика, пропавшего в Нововоронеже, нашли живым, сообщил РИА Новости представитель поискового отряда "Лиза Алерт". РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T12:00
2023-03-15T12:38
хорошие новости
происшествия
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 15 мар — РИА Новости. Одиннадцатилетнего мальчика, пропавшего в Нововоронеже, нашли живым, сообщил РИА Новости представитель поискового отряда "Лиза Алерт".О поиске ребенка объявили в ночь на среду. По данным поисковиков, днем во вторник он покинул школу, но не пришел домой.Школьника обнаружили на улице, территорию города он не покидал.
https://ria.ru/20180525/1521282485.html
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Хорошие новости, Происшествия, Воронеж, Нововоронеж
Школьника, пропавшего под Воронежем, нашли живым

Одиннадцатилетнего школьника, пропавшего под Воронежем, нашли живым

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 мар — РИА Новости. Одиннадцатилетнего мальчика, пропавшего в Нововоронеже, нашли живым, сообщил РИА Новости представитель поискового отряда "Лиза Алерт".
О поиске ребенка объявили в ночь на среду. По данным поисковиков, днем во вторник он покинул школу, но не пришел домой.
«

"Нашла полиция. С мальчиком все хорошо, сейчас находится в отделении полиции", — сказал собеседник агентства.

Школьника обнаружили на улице, территорию города он не покидал.
Поисковая группа во время розыска пропавшего ребенка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.05.2018
"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
25 мая 2018, 08:00
 
Хорошие новостиПроисшествияВоронежНововоронеж
 
 
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