https://ria.ru/20230315/semi-1858063967.html

В ХМАО около 150 семей стали участниками "фенольной" программы

В ХМАО около 150 семей стали участниками "фенольной" программы - РИА Новости, 15.03.2023

В ХМАО около 150 семей стали участниками "фенольной" программы

Более 140 заявлений на участие в программе по переселению из "фенольных" домов одобрены властями Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T15:42

2023-03-15T15:42

2023-03-15T15:42

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

белый яр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мар – РИА Новости. Более 140 заявлений на участие в программе по переселению из "фенольных" домов одобрены властями Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сообщил глава района Андрей Трубецкой. Сургутский район стал первым муниципалитетом в РФ и Югре, который реализовал денежные средства в рамках федеральной программы по ликвидации "фенольного жилья". "На сегодня принято уже более 180 заявлений, 140 семей уже признаны участниками программы. Им направлены соответствующие уведомления. Прием заявлений продолжается", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По его словам, больше всего фенольных домов находится в Белом Яре, Лянторе, Федоровском и Солнечном, еще несколько есть в Барсово, один – в Локосово. Специалисты департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района проехали уже по всем поселениям, где есть фенольные дома, встретились с жильцами этих домов и разъяснили условия участия в программе. Как напомнил глава муниципалитета, у участников программы есть выбор: переселиться в приобретенные властями квартиры или получить денежную выплату. На сегодняшний день выдано два гарантийных письма на 19,5 миллиона рублей. Жители, которые их получили, будут выбирать жилье самостоятельно, после чего они должны будут обратиться в администрацию с договором, а власти уже перечислят деньги продавцу. Также в настоящее время для переселения людей выкуплены 50 квартир в Белом Яре, первые новоселья там начались в декабре 2022 года. На реализацию программы в 2023 году Сургутскому району был доведен лимит в 350 миллионов рублей, все они уже распределены. Из этой суммы порядка 70 миллионов граждане получат в виде выплаты на приобретение жилья, подчеркнул Трубецкой. Панельные дома с добавлением в бетон формальдегидов строились в 1965-1985 годы, это ускоряло затвердевание и снижало стоимость строительства. Кроме того, в качестве утеплителя панелей применяли пропитанную фенолом стекловату. По данным властей ХМАО, на конец 2021 года в округе насчитывалось 235 "фенольных" жилых домов, расселение которых оценивалось в 13,1 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20221012/soglashenie-1823410356.html

https://ria.ru/20230310/programma-1856961679.html

сургутский район

белый яр

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сургутский район, белый яр