https://ria.ru/20230315/sdelka-1858060027.html
Лавров и Чавушоглу обсудили зерновую сделку, сообщил МИД Турции
Лавров и Чавушоглу обсудили зерновую сделку, сообщил МИД Турции - РИА Новости, 15.03.2023
Лавров и Чавушоглу обсудили зерновую сделку, сообщил МИД Турции
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым зерновую сделку, сообщили РИА Новости в МИД Турции. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:30
2023-03-15T15:30
2023-03-15T15:30
турция
сергей лавров
мевлют чавушоглу
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
зерновая сделка
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АНКАРА, 15 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым зерновую сделку, сообщили РИА Новости в МИД Турции. "Сегодня (15 марта) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе встречи обсуждались стамбульское соглашение по зерну и двусторонние отношения",- сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.
https://ria.ru/20230315/sdelka-1858017347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, сергей лавров, мевлют чавушоглу, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, зерновая сделка
Турция, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, зерновая сделка
Лавров и Чавушоглу обсудили зерновую сделку, сообщил МИД Турции
МИД Турции сообщил о телефонном разговоре Лаврова и Чавушоглу о зерновой сделке