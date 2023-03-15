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Лавров и Чавушоглу обсудили зерновую сделку, сообщил МИД Турции - РИА Новости, 15.03.2023
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15:30 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/sdelka-1858060027.html
Лавров и Чавушоглу обсудили зерновую сделку, сообщил МИД Турции
Лавров и Чавушоглу обсудили зерновую сделку, сообщил МИД Турции - РИА Новости, 15.03.2023
Лавров и Чавушоглу обсудили зерновую сделку, сообщил МИД Турции
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым зерновую сделку, сообщили РИА Новости в МИД Турции. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T15:30
2023-03-15T15:30
турция
сергей лавров
мевлют чавушоглу
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
зерновая сделка
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АНКАРА, 15 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым зерновую сделку, сообщили РИА Новости в МИД Турции. "Сегодня (15 марта) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе встречи обсуждались стамбульское соглашение по зерну и двусторонние отношения",- сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.
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турция, сергей лавров, мевлют чавушоглу, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, зерновая сделка
Турция, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, зерновая сделка
Лавров и Чавушоглу обсудили зерновую сделку, сообщил МИД Турции

МИД Турции сообщил о телефонном разговоре Лаврова и Чавушоглу о зерновой сделке

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
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АНКАРА, 15 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым зерновую сделку, сообщили РИА Новости в МИД Турции.
"Сегодня (15 марта) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе встречи обсуждались стамбульское соглашение по зерну и двусторонние отношения",- сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Колосья ржи - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
В Турции рассказали о переговорах по продлению зерновой сделки на 120 дней
Вчера, 13:34
 
ТурцияСергей ЛавровМевлют ЧавушоглуВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россиязерновая сделка
 
 
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