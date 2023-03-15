https://ria.ru/20230315/sdelka-1858060027.html

Лавров и Чавушоглу обсудили зерновую сделку, сообщил МИД Турции

Лавров и Чавушоглу обсудили зерновую сделку, сообщил МИД Турции - РИА Новости, 15.03.2023

Лавров и Чавушоглу обсудили зерновую сделку, сообщил МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым зерновую сделку, сообщили РИА Новости в МИД Турции. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T15:30

2023-03-15T15:30

2023-03-15T15:30

турция

сергей лавров

мевлют чавушоглу

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

зерновая сделка

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АНКАРА, 15 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым зерновую сделку, сообщили РИА Новости в МИД Турции. "Сегодня (15 марта) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе встречи обсуждались стамбульское соглашение по зерну и двусторонние отношения",- сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

https://ria.ru/20230315/sdelka-1858017347.html

турция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, сергей лавров, мевлют чавушоглу, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, зерновая сделка