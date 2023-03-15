https://ria.ru/20230315/sdelka-1858017347.html

В Турции рассказали о переговорах по продлению зерновой сделки на 120 дней

В Турции рассказали о переговорах по продлению зерновой сделки на 120 дней - РИА Новости, 15.03.2023

В Турции рассказали о переговорах по продлению зерновой сделки на 120 дней

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил в среду, что ведутся переговоры с целью продления зерновой сделки на 120 дней. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T13:34

2023-03-15T13:34

2023-03-15T13:54

зерновая сделка

турция

экономика

цены на нефть

украина

россия

хулуси акар

сергей вершинин

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АНКАРА, 15 мар – РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил в среду, что ведутся переговоры с целью продления зерновой сделки на 120 дней.Россия приняла решение продлить ее только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений, заявил журналистам во вторник заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин."Мы начали переговоры относительно продления зерновой сделки еще на 120 дней. Наши друзья провели переговоры с российской и украинской сторонами переговоры на техническом уровне, а мы на уровне министров продолжаем встречи", - заявил Акар журналистам.По его словам, в рамках действия сделки по сегодняшний день поставлено более 24 миллионов тонн зерна."Сделка важна как для регионального, так и международного мира, она значительно повлияла на стабилизацию цен. Важно продолжить ее, поэтому мы вместо продления на 60 дней ведем переговоры о продлении на 120 дней. Стороны оценят это предложение и вынесут решение. Надеюсь, в кратчайшие сроки выйдем к решению вопроса", - заявил министр.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ тогда заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230314/guterresh-1857766701.html

https://ria.ru/20230221/zerno-1853393684.html

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

турция

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